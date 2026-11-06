Off Campus Staffel 2: Dean und Allies kompliziertes Liebeschaos

Die Prime-Video-Serie Off Campus kehrt mit Staffel 2 zurück. Die Story konzentriert sich auf die intensive Entwicklung von Dean Di Laurentis und Allie Hayes sowie neue Konfikte um Hunter.

Die zweite Staffel der Romanze " Off Campus" auf Prime Video steht bevor und nimmt die Beziehung zwischen den Hauptdarstellern Dean Di Laurentis und Allie Hayes in den Fokus. Die Serie, die auf den Büchern der Bestsellerautorin Elle Kennedy basiert, lockte in den ersten zwei Wochen ihrer Veröffentlichung 36 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Damit zählt sie zu den erfolgreichsten Serienstarts in der Geschichte der Streamingplattform.

Charakterentwicklung von Dean Di Laurentis

Dean Di Laurentis, dargestellt von Stephen Thomas Kalyn, steht im Mittelpunkt der zweiten Staffel und zeigt eine deutlich andere Seite seiner Persönlichkeit als in der ersten Folge. Der 28-jährige Schauspieler erklärte gegenüber der Zeitung "People", dass die erste Staffel noch stark von Deans charmantem Playboy-Auftritt geprägt war. In der neuen Staffel rückt die persönliche Weiterentwicklung der Figur als Mensch in den Vordergrund.

Also read Gute Nachrichten für alle “Off Campus”-Fans: Staffel 2 dürfte früher starten, als vermutet

Dean ist ein reicher und selbstbewusster Eishockeyspieler, der genau weiß, wie gut er bei Frauen ankommt. Sein bisheriges Verhalten als größter Frauenheld auf dem Campus wird nun hinterfragt. Die Anwesenheit von Allie Hayes sorgt dafür, dass er seine früheren Muster überdenkt und sich als Charakter tiefgreifend verändert. Diese Dynamik treibt die Handlung voran und entfernt sich von der reinen Oberflächlichkeit.

Romantisches Chaos mit Allie Hayes und Hunter

Allie Hayes, gespielt von der 26-jährigen Mika Abdalla, steht vor großen emotionalen Herausforderungen. Ursprünglich wollten sich die beiden nur unverbindlichen Spaß erlauben, ohne Gefühle zu zeigen. Allie hat sogar die Nummer ihres ehemaligen Schwärmers unter der Kontaktbezeichnung "DO NOT CALL" in ihrem Handy gespeichert, um ihrer Verführung zu widerstehen. Doch der planlose Spaß verwandelt sich schnell in tiefe Emotionen.

Advertisement

Um mit ihren eigenen Gefühlen für Dean fertig zu werden, schlägt Allie vor, dass beide auch andere Menschen treffen dürfen. Dabei lernt sie Hunter kennen, der sich als Deans neuer Teamkollege und erbittertster Rivale auf dem Eis entpuppt. Diese Situation verschärft den Konflikt erheblich, da die persönliche und berufliche Ebene der Hauptfiguren nun direkt aufeinanderprallen.

Die Situation eskaliert, als Dean Allie seine Liebe gesteht. In diesem kritischen Moment muss Allie ihm etwas gestehen, das ihm das Herz bricht: Sie hat schlaflos mit Hunter geschlafen. Diese Enthüllung wirft die Frage auf, wie eine solche Liebesgeschichte noch heilen kann. Die fans sahen bereits in der ersten Staffel, wie die beiden näher zusammenrückten, doch die heutige Komplexität ist ungleich höher.

Abweichungen von der Buchvorlage von Elle Kennedy

Fans, die die Bücher der 44-jährigen Bestsellerautorin Elle Kennedy gelesen haben, erleben in der Serie eine Überraschung. Die Handlung mit Hunter ist speziell für die Serie erfunden worden und existiert in der literarischen Vorlage so nicht. In den Büchern nimmt die Liebe zwischen Dean und Allie einen vollkommen anderen Verlauf.

Stattdessen stellt in der Buchvorlage ein tragischer Verlust die beiden vor eine schwere Prüfung, die ihre Liebe bedroht. Es ist noch unklar, ob die Macher der Serie diesen herzzerreißenden Teil der Geschichte übernehmen oder ob sie mit einer komplett neuen Wendung aufwarten. Diese Anpassungen dienen dazu, die Serie für das neue Medium und die aktuellen Zuschauerbedürfnisse zugänglich zu machen.

Advertisement

Weitere Figuren und Veröffentlichungstermin

Neben den beiden Hauptpaaren spielen auch andere Charaktere eine wichtige Rolle in der zweiten Staffel. Ella Bright, 19 Jahre alt, und Belmont Cameli, 28 Jahre alt, der Garrett Graham spielt, kehren ebenfalls zurück. Die Interaktion zwischen Garrett und Hannah Wells, dargestellt von Ella Bright, sorgt für zusätzliche romantische Momente, die bei den Fans auf große Begeisterung stoßen.

Die Zuschauer müssen bis zum 28. April 2027 auf die Ausstrahlung warten. Bis zu diesem Datum bleibt ausreichend Zeit, um die erste Staffel erneut zu konsumieren und sich tiefer in die Welt der Briar University und ihre Eishockey-Jungs einzufühlen. Die Vorfreude auf die Fortsetzung der Geschichten ist bei den 36 Millionen Erstnutzern bereits jetzt enorm groß.