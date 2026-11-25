Amazon Prime Video verlängert Off Campus für Staffel 2. Dean Di Laurentis und Allie Hayes werden zum neuen Hauptpaar. Start ist im Jahr 2026.

Amazon Prime Video hat die offizielle Verlängerung der Streaming-Serie " Off Campus" für die zweite Staffel angekündigt. Die Fortsetzung wird am 13. April 2026 ihr globales Debüt geben. Diese Entscheidung fällt wenige Monate nach dem erfolgreichen Start der ersten Season, der die Serie auf Platz 1 der weltweiten Streaming-Charts führte. Die frühe Bestätigung unterstreicht das enorme Interesse der Plattform an der Adaption der populären Jugendbuchreihe.

Neues Hauptpaar dominiert die Handlung

Der zentrale narrative Fokus verschiebt sich in der zweiten Staffel von den bisherigen Protagonisten Ella Bright und Belmont Cameli hin zu Dean Di Laurentis und Allie Hayes. Diese Veränderung ist bereits seit Ende der ersten Season angedeutet worden. Produzentin Louisa Levy bestätigte in Interviews, dass sie die Liebesgeschichte des neuen Paares absichtlich bereits in der ersten Season eingeführt hat. Dadurch sollten Zuschauer emotional an der kommenden Entwicklung der Charaktere binden, ohne das Handlungsinteresse zu verlieren. Die heimliche Beziehung begann in der ersten Staffel und bildet nun das Grundgerüst der neuen Episode.

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Cast-Wechsel und neue Rollenverteilung

Während die meisten Hauptdarsteller der ersten Staffel zurückkehren, gibt es signifikante Änderungen in der Besetzung. Josh Heuston, der die Rolle von Justin Kohl verkörperte, verlässt den Cast mit Beginn der zweiten Season. Dafür erhalten andere Charaktere mehr Raum. Belmont Cameli, gespielt von Garrett Graham, wird in dieser Staffel eine der Hauptrollen übernehmen. Seine Geschichte ist eng mit Dean Di Laurentis verknüpft, der in der zweiten Staffel eine dominierende Rolle im Universum von Briar U spielt. Die Struktur der Serie passt sich somit den Entwicklungen der zugrunde liegenden Romane an.

Spannende Handlungswende um John Logan

Ein weiterer wichtiger Plotstrang konzentriert sich auf John Logan, gespielt von Antonio Cipriano. In der neuen Season lernt er die Erstsemester-Studentin Grace kennen, gespielt von Summer Di Laurentis. Die beiden entwickeln schnell eine enge Bindung, doch ein unüberlegtes Verhalten führt zum Bruch ihrer Beziehung. John Logan unternimmt anschließend verzweifelte Anstrengungen, seinen Fehler wiedergutzumachen. Diese Handlung wird als "Zweite Chance" betitelt und spiegelt klassische romantische Dramaturgien wider, die für die "Off Campus"-Reihe typisch sind. Summer Di Laurentis wird dabei als jüngere Schwester von Dean eingeführt.

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Emotionale Tiefe und tragische Wendungen

Neben den romantischen Verwicklungen drohen düstere Schattierungen auf die Serie. Fans der Buchvorlage wissen, dass der Charakter Beau, ein enger Freund von Dean, in der Geschichte "The Score" eine zentrale Rolle spielt. Durch einen plötzlichen Autounfall verliert dieser beliebte Charakter sein Leben. Dieser Moment gilt in der Fangemeinde als einer der emotionalst der gesamten Buchreihe. Die Serie plant, diese tragische Wendung aufzugreifen, was die Tonalität der zweiten Season intensivieren wird. Dean wird durch diesen Vorfall aus der Bahn geworfen, was seine Beziehung zu Allie zusätzlich belastet.

Strategische Planung durch Amazon Prime Video

Prime-Video-TV-Chef Peter Friedlander begründete die frühzeitige Verlängerung mit der leidenschaftlichen Fangemeinde und dem reichen Material der Bücher. Er betonte, dass das Kreativteam, das Briar U am Leben erweckt, das Potenzial für mehrere Staffeln besitze. Die Serie profitiert dabei von der viralen Verbreitung der Romane auf Plattformen wie TikTok. Die Anpassung der Fernsehserie an die Buchvorlage schreitet voran, wobei bereits Elemente aus dem dritten Band in die erste Staffel integriert wurden. Dies sorgt für eine hohe Dichte an Spoilern für reine Serienzuschauer, erhöht aber die Authentizität für Literaturfans. Die zweite Staffel verspricht somit eine emotionale Achterbahnfahrt, die treue Leser und neue Zuschauer gleichermaßen ansprechen soll.