Prime Video bestätigt den Start der zweiten Staffel von Off Campus am 13. April 2026. Dean Di Laurentis und Allie Hayes werden zum neuen Hauptpaar.

Der offizielle Starttermin für die zweite Staffel der Serie " Off Campus" auf Prime Video steht fest. Die Ausstrahlung beginnt am 13. April 2026. Amazon hat die Fortsetzung der populären Romanverfilmung vorzeitig verlängert. Die Entscheidung basierte auf dem starken Erfolg der ersten Staffel und der treuen Fangemeinde.

Verlängerung der Serie durch Amazon

Prime-Video-TV-Chef Peter Friedlander lobte das Potenzial der Serie öffentlich. Er betonte die leidenschaftliche Unterstützung durch die Fans. Zudem nannte er das reiche Material der Bücher und das Kreativteam als Gründe. Die Serie lebt die fiktive Briar University lebendig und überzeugte damit die Netzwerkverantwortlichen. Friedlander erklärte, dass die Fortsetzung über die erste Staffel hinausgehen würde.

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Neue Hauptfiguren im Fokus der Handlung

Dean Di Laurentis und Allie Hayes rücken als Hauptpaar in den Mittelpunkt der zweiten Staffel. Ihre Geschichte basiert auf dem dritten Buch der Reihe. In der ersten Staffel wurden bereits Grundsteine für diese Beziehung gelegt. Produzentin Louisa Levy bestätigte, dass sie die Paare der nächsten Staffel früh einführte. Dies sollte die emotionale Bindung der Zuschauer stärken. Die geheimnisvolle Anfangsphase ihrer Beziehung ermöglichte diese frühe Integration.

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Cast-Wechsel und neue Romanhandlungen

Der Original-Cast kehrt größtenteils zurück. Ella Bright und Belmont Cameli sind wieder zu sehen. Auch Stephen Kalyn, Jalen Thomas Brooks, Mika Abdalla und Antonio Cipriano sind enthalten. Josh Heuston verlässt die Serie in dieser neuen Staffel. Eine wichtige neue Figur ist Summer Di Laurentis, die jüngere Schwester von Dean. Sie spielt in der Spin-off-Reihe "The Chase" eine zentrale Rolle. Ihre frühe Einführung hängt mit dem Staffelfinale zusammen. Der Charakter John Logan versucht seine Beziehung zu Grace zu reparieren. Ein Autounfall von Beau stellt Dean vor Herausforderungen.