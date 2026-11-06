Off Campus Staffel 2: Starttermin, Hauptpaar Dean und Allie sowie neue Handlung

Amazon Prime Video startet Off Campus Staffl 2 am 13. April 2026. Das Hauptpaar wird Dean Di Laurentis und Allie Hayes. Erfahren Sie hier alle Details.

Die zweite Staffel der Liebesdramaserie Off Campus erscheint am 13. April 2026 exklusiv auf Amazon Prime Video. Die Fortsetzung der erfolgreichen Verfilmung der Romanreihe von Jay Crownover bringt die Eishockey-Welt und die Romantik an der fiktiven Briar U niversity zurück auf die Bildschirme. Während Fans der ersten Serie bereits eine große Fangemeinde aufgebaut haben, kündigt Amazon nun signifikante Veränderungen im Cast und in der Handlung an. Die Produktion setzt auf die Weiterführung der emotionalen Storylines, die die Zuschauer in der Vorsaison in ihren Bann gezogen haben.

Offizielle Verlängerung und Produktionsdetails

Die Entscheidung zur zweiten Staffel fiel bereits vor dem offiziellen Streaming-Start, was das enorme Interesse der Zuschauer unterstreicht. Peter Friedlander, der Vorstand von Prime Video-TV, begründete diese frühe Verlängerung mit der leidenschaftlichen Fangemeinde und dem reichen Material der Bücher. Er betonte zudem die Qualität des kreativen Teams, das die Welt von Briar U lebendig werden lässt. Diese Einschätzung bestätigt das Potenzial der Serie, über die erste Staffel hinaus Bestand zu haben und ihre Reichweite weiter zu vergrößern.

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Die Basis der Serie bilden die Romanreihe von Jay Crownover, die weltweit Bestsellerstatus erreichte. Insbesondere auf der Plattform TikTok wurden die Bücher zu einem viralen Phänomen, was die Vorfreude auf die visuelle Umsetzung erheblich steigerte. Die HBO-Serie Heartstopper wurde im Text als Referenz für den erfolgreichen Mix aus Rivalität und Romantik genannt, wobei die Charaktere Shane Hollander und Ilya Rozanov in jenem Kontext erwähnt werden. Die Verbindung zum Eishockey und der akademischen Umgebung dient als zentrales Element, das die Zuschauer emotional bindet.

Cast-Wechsel und neue Hauptfiguren

Der bisherige Cast kehrt größtenteils zurück, doch es gibt bedeutende Anpassungen. Ella Bright, dargestellt von Hannah Wells, und Belmont Cameli, gespielt von Garrett Graham, bleiben im Fokus. Auch Stephen Kalyn, verkörpert von Dean Di Laurentis, Jalen Thomas Brooks als John Tucker, Mika Abdalla als Allie Hayes und Antonio Cipriano als John Logan sind bestätigt. Josh Heuston, der die Rolle des Justin Kohl spielte, verlässt die Serie. Diese Veränderungen bilden den Rahmen für die neuen narrativen Entwicklungen in der kommenden Staffel.

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Ein zentraler neuer Charakter ist Grace, die Erstsemesterstudentin, die John Logan in einer spielerischen Begegnung kennenlernt. Die beiden entwickeln schnell eine Bindung, die jedoch durch ein unüberlegtes Verhalten bricht. John Logan unternimmt daraufhin große Anstrengungen, den Fehler wiedergutzumachen. Diese Storyline wird unter dem Motto der zweiten Chance präsentiert und bietet einen frischen Ansatz innerhalb der etablierten Figurenkonstellation. Die Dynamik zwischen den Charakteren wird dabei intensiv untersucht.

Dean Di Laurentis und Allie Hayes im Fokus

Offiziell steigen Dean Di Laurentis und Allie Hayes in der zweiten Staffel zum Hauptpaar auf. Ihre Geschichte, die in den Büchern erst im dritten Band eine Rolle spielt, wird nun vorverlagert. Die Produzentin Louisa Levy bestätigte, dass sie die Liebespaare der nächsten Staffel bereits mitten in der aktuellen Staffel einführen wollte. Dies geschah, damit die Zuschauer emotional an der Handlung hängen bleiben. Die geheime Beziehung der beiden ermöglichte diese frühe Präsentation ohne Verlust des Interesses an der bestehenden Handlung.

Die Beziehung beginnt im Geheimen, was die Spannung in den ersten Szenen erhöht. Das Staffelfinale der ersten Serie enthielt bereits einen großen Plottwist, der den weiteren Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflusst. Dean, der als Eishockey-Spieler bekannt ist, steht vor der Herausforderung, Allie endgültig für sich zu gewinnen. Beide Charaktere kämpfen zudem mit persönlichen Problemen, die ihre Dynamik erschweren. Die emotionale Tiefe dieser Entwicklung ist für die Fans von großer Bedeutung.

Neue Handlungsfäden und Tragik

Neben den romantischen Verwicklungen rückt auch die Figur Beau in den Vordergrund. Er ist seit der Kindheit ein enger Freund von Dean. Ein plötzlicher Autounfall beider wirft Dean völlig aus der Spur. Tragischerweise kommt Beau bei diesem Unfall ums Leben. Dieser Moment gilt unter den Fans als einer der emotionalsten der gesamten Buchreihe und wird vermutlich eine zentrale Rolle in der zweiten Staffel spielen.

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Die Einführung von Summer Di Laurentis, der jüngeren Schwester von Dean, ist ein weiterer wichtiger Aspekt. In den Büchern spielt sie in der Spin-off-Reihe The Chase eine Hauptrolle. Ihre frühere Einführung hängt vermutlich mit den Ereignissen des Staffelfinales und ihrer Verwandtschaft zu Dean zusammen. Die Serie greift somit Elemente aus den späteren Büchern vorweg, um die narrative Struktur der zweiten Staffel zu bereichern. Diese Anpassungen sorgen für eine tiefere Verwurzelung der Figuren in der Geschichte von Briar U.