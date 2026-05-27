'Off Campus' übertrifft 'The Boys' und feiert Streaming-Erfolg bei Prime Video

Die romantische College-Liebesgeschichte 'Off Campus' hat bei Prime Video einen perfekten Streaming-Start hingelegt und sogar die beliebte Serie 'The Boys' abgehängt. Die Verfilmung der Romanreihe von Elle Kennedy begeistert ein Millionenpublikum und gehört zu den erfolgreichsten Serienstarts des Streamers.

Mit ' Off Campus ' hat Prime Video einen neuen Streaming - Erfolg gelandet, der sogar die beliebte Serie ' The Boys ' in den Schatten stellt. Die romantische College-Liebesgeschichte zieht das Publikum in ihren Bann und begeistert insbesondere junge Zuschauerinnen.

Innerhalb der ersten zwölf Tage nach Veröffentlichung verzeichnete die erste Staffel der Romanadaption bereits 36 Millionen Streams, hauptsächlich bei Frauen zwischen 18 und 34 Jahren. Für Prime Video gehört 'Off Campus' damit zu den erfolgreichsten Serienstarts aller Zeiten. Der TV-Chef von Amazon MGM Studios, Peter Friedlander, zeigt sich begeistert über die leidenschaftliche Community, die sich um die Serie versammelt hat.

Ein Wiedersehen mit den Charakteren aus 'Off Campus' ist bereits in Planung: Eine zweite Staffel der Hockey-Romance ist offiziell bestätigt und die Dreharbeiten sollen im Juni beginnen





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