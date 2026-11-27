Der Softwarekonzern habe 'verdächtige Aktivitäten identifiziert', so SAP. Es bleibe höchste Priorität die Kundendaten zu schützen. Doch weltweit nutzen Hunderttausende Unternehmen die Software. Warum SAP für Kriminelle ein interessantes Ziel ist.

Was haben der Einkauf im Supermarkt, die Produktion eines Autos oder die monatliche Gehaltsabrechnung gemeinsam? Hinter all diesen Vorgängen könnte die Software SAP zum Einsatz gekommen sein.

Weltweit organisieren Hunderttausende Unternehmen ihren Betrieb mit der Software des deutschen Konzerns. Nach eigenen Angaben hat SAP nun "verdächtige Aktivitäten identifiziert und unverzüglich die notwendigen Maßnahmen ergriffen". ] zuerst unter Berufung auf eine interne Information an Beschäftigte berichtete, gab es einen Cyberangriff auf die SAP-Präsenz im Portal GitHub, einer Plattform für Programmierer. Laut des Berichts erfolgte der Angriff "womöglich mittels agentischer KI".

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Cyberkriminelle sollen sich digitale Zugangsschlüssel von Mitarbeitenden verschafft haben, um Programmcodes zu kopieren und zu verändern. SAP bestätigte das bislang nicht. Es habe aber keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden gegeben, erklärte das Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg. Mehrere Medien berichteten, dass SAP bereits vor einigen Tagen intern über die verdächtigen Aktivitäten informiert hatte.