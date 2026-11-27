Nach den Turbulenzen bei Borussia Mönchengladbach meldet sich Rainer Bonhof zu Wort. Der Präsident verteidigt den eingeschlagenen Kurs, schweigt zu den Hintergründen der jüngsten Personalentscheidung und reagiert auf die Kritik der Fans.

Nach den Turbulenzen bei Borussia Mönchengladbach meldet sich Rainer Bonhof zu Wort. Der Präsident verteidigt den eingeschlagenen Kurs, schweigt zu den Hintergründen der jüngsten Personalentscheidung und reagiert auf die Kritik der Fans.kommt nach dem personellen Knall in der Vereinsführung nicht zur Ruhe.

Vor dem Bundesliga-Spiel beim SV Werder Bremen hat Präsident Rainer Bonhof Stellung bezogen, dabei aber keine Details zu den Gründen der jüngsten Entscheidung preisgegeben. Das Bundesliga-Schlusslicht hatte am Donnerstag Dr. Stefan Stegemann mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer beurlaubt.

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„Ich werde darüber nichts sagen. Ich habe mir vorgenommen, Ihnen den Gefallen zu tun und heute zu Ihnen zu kommen. Aber ich werde über die Gründe nicht reden“, sagte Bonhof bei: „Für so eine Entscheidung gibt es nie den richtigen Zeitpunkt. Wir haben das zusammen entschieden und durchgezogen.