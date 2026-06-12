Öffentliche Bildschirme und Fanfeste zur WM 2026: Wo Deutschland die Spiele gemeinsam erlebt

Die Fußball-WM 2026 hat begonnen und Fans suchen nach den besten Orten für Public Viewing. Aufgrund der späten Anstoßzeiten fallen viele traditionelle große Fanfeste aus, wie das Event auf dem Hamburger Heiligengeistfeld. Stattdessen gibt es ein vielfältiges, dezentrales Angebot in Biergärten, Restaurants und auf öffentlichen Plätzen in Städten wie Berlin, Köln und Hamburg. Die einende Gemeinschaftserfahrung bleibt das zentrale Element, unabhängig von der Veranstaltungsgröße.

Die FIFA- Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist bereits im Gange, und mit dem Beginn der Turnierphase am vergangenen Donnerstag stellt sich für viele Fans in Deutschland erneut die zentrale Frage: Wo kann man die Spiele am besten verfolgen?

Natürlich beim Public Viewing, der beliebten Tradition, bei der sich tausende Menschen zusammenfinden, um die emotionalen Momente des Fußballs gemeinsam zu feiern. Allerdings bringt die WM 2026 mit ihren vielen späten Anstoßzeiten, insbesondere durch die Spielorte in Nordamerika, besondere Herausforderungen für die traditionellen Großveranstaltungen mit sich.

Viele der bisherigen großen Fanfeste, die auf Mitternacht begrenzt sind, müssen entweder angepasst werden oder fallen komplett aus, wie das geplante Event auf dem Hamburger Heiligengeistfeld für 50.000 Besucher, das aufgrund von Finanzierungsproblemen und den späten Spielzeiten abgesagt wurde. Stattdessen verschiebt sich das Angebot hin zu einer dezentraleren und flexibleren Landschaft aus Biergärten, Restaurantterrassen und urbanen Plätzen, die ihre eigenen Leinwände aufbauen.

In Berlin, wo normalerweise die berühmte Fan-Meile zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule im Zentrum steht, gibt es zur diesjährigen WM kein zentrales Großevent eines Veranstalters. Die Fans verteilen sich stattdessen auf viele verschiedene Locations in der ganzen Stadt. Köln dagegen, bekannt für seine offene und feierfreudige Mentalität, bietet nach wie vor ein lebhaftes Public-Viewing-Erlebnis, besonders entlang des Rheins, wo bei Abendspielen eine fast karnevalistische Stimmung aufkommt.

Allerdings wird der Olympiapark in München dieses Mal nicht als offizielle Spielstätte für Public Viewing genutzt werden. Die Vielfalt der Angebote reicht von kostenlosen Großbildübertragungen in Parks und auf öffentlichen Plätzen bis zu bewirteten Veranstaltungen in Gastronomiebetrieben.

Ein grundlegendes Prinzip bleibt jedoch überall gleich: Sobald Deutschland um Tore, Siege und den Titel kämpft, verwandeln sich Marktplätze, Parks und Fan-Arenen für 90 Minuten in Orte der Gemeinschaft, in denen alle Unterschiede zurückgestellt werden und sich jeder als Teil eines großen Ganzen fühlt. Diese einende Wirkung macht Public Viewing seit Jahren zu einem der beliebtesten gesellschaftlichen Ereignisse im Sommer. Für Zuschauer vor Ort bedeutet die späte Spielzeit oft, dass die Übertragungen teilweise bis in die späte Nacht dauern.

Während die großen, offiziellen Fanfeste fehlen, springen viele lokale Gastronomen und Veranstalter in die Bresche. In Hamburg beispielsweise kann man im größten Biergarten der Stadt, auf einem 7000 Quadratmeter großen Gelände am Stadtpark, bis zu 54 WM-Spiele, die vor 23 Uhr beginnen, auf einer XXL-Leinwand kostenlos verfolgen. Dieses Beispiel zeigt den Trend: weg von monolithischen Massenveranstaltungen, hin zu vielen kleineren, thematisch und lokal verankerten Events.

Ob im Biergarten, am Flussufer oder auf einem öffentlichen Platz - die Atmosphäre bleibt elektrisierend, sobald die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz steht. Diese neuen Formate bieten zudem den Vorteil einer persönlicheren und oft entspannteren Umgebung, in der man leichter mit anderen ins Gespräch kommt. Die Ausrichtung auf späte Spiele erfordert zudem von den Veranstaltern ein hohes Maß an Organisation bezüglich Sicherheit, Lärm und eventuellen Auflagen, was die traditionellen kostenintensiven Großveranstaltungen oft unwirtschaftlich macht.

Die WM 2026 zeigt also einen Wandel im deutschen Public-Viewing, hin zu einer lebendigen, dezentralen und anpassungsfähigen Fan-Kultur





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