Öffentliche Fahndung nach brutaler Attacke in Köln-Nippes

Nach einem gezielten Verkehrsunfall mit anschließender Axtverfolgung sucht die Polizei Köln vier Männer öffentlich mit Fotos. Die Täter rammten absichtlich ein Fahrzeug einer Familie vor einem Bürgeramt und verletzten einen Menschen.

Die Köln er Polizei sucht nach einem folgenschweren Vorfall in Nippes öffentlich mit Fotos nach mindestens vier tatverdächtigen Männern. Die Gesuchten sollen am Vormittag des 20.

Februar 2025 mit einem schwarzen Peugeot absichtlich einen Unfall auf der Neusser Straße verursacht haben. Zuvor hatte sich eine vierköpfige Familie im Bürgeramt aufgehalten. Als sie gegen 10.35 Uhr in einem Uber in der Nähe des Eingangs wartete, steuerte der Fahrer des Peugeot sein Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung direkt auf den stehenden Wagen. Die Familie konnte im letzten Moment aus dem Fahrzeug springen und flüchten.

Der Peugeot kollidierte mit dem Uber, erfasste einen der Fliehenden und beschädigte zudem Fahrräder sowie Teile des Bürgeramt-Gebäudes, darunter eine Treppe und eine Säule. Nach dem Aufprall stiegen mehrere Männer aus dem Peugeot aus. Einer von ihnen, vermutlich der Beifahrer, verfolgte ein Opfer mit einer Axt in der Hand über fast zwei Kilometer bis zur Lohsestraße, konnte jedoch entkommen. Die Polizei warnt, dass die Gesuchten möglicherweise bewaffnet sind und bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe.

Zeugen, die die Täter auf den veröffentlichten Fotos identifizieren können oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221/229-0 zu melden. Im Notfall soll umgehend die 110 gewählt werden. Die Gesuchten werden unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gesucht





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