Öffentlicher Dienst in Schleswig-Holstein streikt: Vorfall bei Kundgebung in Kiel

Im Zuge eines Warnstreiks gingen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Schleswig-Holstein auf die Straße. Die Demonstrationen wurden jedoch durch einen tragischen Vorfall bei einer Kundgebung in Kiel überschattet, bei dem ein Auto in die Menge fuhr und mehrere Menschen verletzt wurden.

In Kiel , Rendsburg und Lübeck demonstrierten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Die Proteste in Schleswig-Holstein wurden jedoch durch einen Vorfall bei einer Kundgebung im Süden überschattet. Ein Mann fuhr mit einem Auto in die Demonstration in Kiel , wodurch mindestens 20 Personen verletzt wurden. Einige der Verletzten schweben in Lebensgefahr. Der Verdächtige wurde laut Polizeiangaben festgenommen. Die Tragödie trifft die Gewerkschafter tief.

Ein Verdi-Sprecher sagte, es komme nicht oft vor, dass gestandene Gewerkschafter mit Tränen in den Augen auf der Bühne stehen. Die rund 2.000 öffentlichen Dienstbeschäftigten hielten eine Schweigeminute ab. \Neben Kiel gingen auch in Rendsburg und Lübeck die Beschäftigten auf die Straße. In Rendsburg kamen laut Verdi-Sprecher rund 1.000 Menschen zusammen. Zahlen aus Lübeck lagen noch nicht vor. Die Streikmaßnahmen betrafen unter anderem kommunale Kitas, städtische Senioreneinrichtungen, Entsorgungsbetriebe, Stadtreinigung, Stadtwerke sowie Kreisverwaltungen und Rettungsdienste. Auch die Schleusen zum Nord-Ostsee-Kanal in Kiel und Brunsbüttel wurden bestreikt. Zudem blieben die Beschäftigten der Verkehrsraumüberwachung und der Zulassungsstelle im Rathaus Kiel nicht an der Arbeit. \Die Gewerkschaft fordert in der Tarifrunde von Bund und Kommunen acht Prozent mehr Lohn für Angestellte im öffentlichen Dienst, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich sowie höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. Außerdem soll die Vergütung von Praktika und Ausbildungen um 200 Euro monatlich erhöht werden. Die Gewerkschaft strebt zudem drei freie Tage mehr für Angestellte an





