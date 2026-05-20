Official confirmation: Buckelwal 'Timmy' found dead off Danish Island of Anholm

The Danish authorities want to remove the carcass of Buckelwal 'Timmy' from a popular beach after it was officially confirmed that the animal had passed away. The DAA will now decide the fate of the carcass based on animal welfare concerns.

Mithilfe eines Schleppers und eines Lastkahns wurde der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal, von vielen 'Timmy' oder 'Hope' genannt, in einer aufwendigen Aktion um die Nordspitze Dänemarks herum durch das Skagerrak in die Nordsee und gen Atlantik gebracht.

Vor mehr als zwei Wochen wurde er in der Nordsee freigelassen. Jetzt ist offiziell: Das Tier hat nicht überlebt, der Wal ist vor Dänemark gestrandet und tot. Die dänischen Behörden wollen den Kadaver von Buckelwal 'Timmy' nach eigenen Angaben. Vor zwei Tagen kursierten in den Medien Videoaufnahmen eines Mannes, der sich dem Buckelwal näherte, was von Zuschauern mit Zustimmung gejubelt wurde.

Gleichzeitig warnte die Dänische Umweltschutzbehörde vor der Gefahr von Infektionsrisiken, da sich das Tier möglicherweise befindet, an einem beliebten Strand vor Dänemark. Die Geldgeberin der privaten Rettungsinitiative, Karin Walter-Mommert, bedauert offenbar den nunmehr sicheren Tod von Buckelwal 'Timmy' vor der dänischen Insel Anholm. Seit Montag wird ein Tracker des Buckelwals ausgewertet, um접heitliche Einzelheiten zum Tod des Tieres bekannt zu machen. Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird.

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