Es ist offiziell! Die Backstreet Boys kehren nach Deutschland zurück. Fans dürfen sich auf vier Shows der Kult-Boyband im Sommer 2027 freuen, zudem auf weitere in Österreich und der Schweiz. Der Ticketverkauf startet bereits kommende Woche.

Es ist offiziell! Die Backstreet Boys kehren nach Deutschland zurück. Fans dürfen sich auf vier Shows der Kult-Boyband im Sommer 2027 freuen, zudem auf weitere in Österreich und der Schweiz.

Der Ticketverkauf startet bereits kommende Woche. Backstreet's back! Die Backstreet Boys kommen im Sommer 2027 zurück nach Deutschland. Der Konzertveranstalter Live Nation hat jetzt vier Stadionkonzerte der US-amerikanischen Boygroup bestätigt.

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Neben Berlin und Hamburg stehen zwei Auftritte in München auf dem Tourplan. Die fünf Musiker spielen am 9. Juli 2027 im Olympiastadion in Berlin, am 23. Juli im Volksparkstadion in Hamburg sowie am 30. und 31.