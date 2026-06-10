Offizielle Trennung: Thomas und Lisa Müller nach 17 Jahren Ehe geschieden

Das deutsche Sportpaar Thomas und Lisa Müller hat seine Trennung offiziell bekannt gegeben. Nach langen Spekulationen beenden der Fußballprofi und die Dressurreiterin ihre 17-jährige Ehe. Beide hatten sich zuletzt stark auf ihre individuellen Karrieren konzentriert: Thomas Müller wechselte in die kanadische MLS, Lisa Müller setzte ihre erfolgreiche Dressurkarriere fort und engagierte sich politisch.

Seit vielen Jahren hielten sich Gerüchte über ein mögliches Ende der Ehe von Thomas und Lisa Müller . Nun wurde die Trennung des Paares offiziell bestätigt.

Beide hatten sich in der letzten Zeit verstärkt auf ihre individuellen Karrieren konzentriert. 17 Jahre waren der Fußballstar und die Dressurreiterin verheiratet, bevor sie den gemeinsamen Weg beendeten. Das Paar, das sich bereits aus Jugendzeiten kannte, ließ seine Trennung über den Berliner Medienanwalt Christian Schertz in einer schriftlichen Stellungnahme bekanntgeben. Darin heißt es: Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt. Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben.

Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen. Die Gerüchte um ein Eheaus waren in den vergangenen Jahren immer wieder aufgeflammt, insbesondere nachdem Lisa Müller 2024 alle gemeinsamen Fotos von ihrem Instagram-Account gelöscht hatte. Obwohl beide zu dem Thema stets schwieg, wurden ihre gemeinsamen Auftritte seltener. Ein konkretes Ereignis, das die Trennung öffentlich machte, war das Messeturnier Pferd International im vergangenen Jahr.

Während Thomas Müller damals bereits für seinen neuen Verein Vancouver Whitecaps in der kanadischen MLS aktiv war und ein Spiel gegen Houston Dynamo bestritt, blieb seine Frau in Bayern, kümmerte sich um das gemeinsame Gestüt Wettlkam und setzte ihre Dressurkarriere fort. Lisa Müller, die sich schon immer dagegen wehrte, lediglich als Spielerfrau wahrgenommen zu werden, hatte ihre sportlichen Ambitionen stets betont.

Bereits 2014 hatte sie sich dafür rechtfertigen müssen, dass sie nicht wie andere Fußballer-Ehefrauen zur Weltmeisterschaft nach Brasilien gereist war, sondern stattdessen an den bayrischen Meisterschaften teilnahm. Sie ist ja keine Handtasche. Sie hat einen eigenen Willen und ein eigenes Leben, hatte Thomas Müller damals über seine Frau gesagt. Im Laufe der Zeit zog sich Lisa Müller zunehmend aus der Öffentlichkeit des Fußballgeschäfts zurück und wandte sich ganz ihrer sportlichen Laufbahn zu.

Sie reitet seit Jahren auf internationalem Grand-Prix-Niveau und wird von ihrem Heimtrainer Götz Brinkmann sowie der mehrfachen Weltmeisterin und Olympiasiegerin Isabell Werth ausgebildet. Im Mai 2024 demonstrierte sie erneut ihre Klasse beim Turnier Pferd International in München, wo sie unter anderem mit ihrem Pferd D'Avie den zweiten Platz in der Grand Prix Kür erreichte. Ihr Mann war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend, da er mit den Vancouver Whitecaps in Nordamerika spielte.

Neben dem Sport zeigte Lisa Müller in letzter Zeit auch Interesse an Politik und absolvierte ein einwöchiges Praktikum im Bayerischen Landtag bei Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Sie trat der CSU bei, betonte aber, dass dies nicht als Bewerbung für ein politisches Amt zu verstehen sei. Das gemeinsame Gestüt Wettlkam in Otterfing betrieben Thomas und Lisa Müller in Kooperation mit dem renommierten bayerischen Zuchthof Wadenspanner.

Beide teilten die Leidenschaft für den Pferdesport; Thomas Müller hatte sich neben seiner Fußballkarriere auch als Pferdezüchter einen Namen gemacht. Nach 17 Jahren Ehe gehen die beiden nun separate Wege





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thomas Müller Lisa Müller Trennung Eheaus Dressurreiten Fußball Vancouver Whitecaps Gestüt Wettlkam CSU Pferd International

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cathy Hummels meldet sich nach dem Ehe-Aus von Lisa und Thomas Müller zu WortFreundschaft in schweren Zeiten

Read more »

Nach Trennung zeigt sich Thomas Müller gut gelaunt in MünchenNach der Nachricht von seinem Ehe-Aus stürzt sich Thomas Müller in die Arbeit: An diesem Montag (8. Juni) zeigte sich der Fußballstar bei einem Markenlaunch-Event in München. Schon bald wird er zudem als WM-Experte im Einsatz sein.

Read more »

Ehe-Aus bei Lisa und Thomas Müller: Wer jung heiratet, kennt noch kein Leben ohne PartnerHeiraten Paare in jungen Jahren, sind sie oft anpassungsfähiger und bringen weniger Altlasten mit. Gleichzeitig entwickeln sich Persönlichkeit und Lebensziele noch stark.

Read more »

3 Dinge sind nach Trennung wichtig: Beziehungspsychologe über Liebes-Aus bei Thomas & Lisa MüllerManchmal endet eine Beziehung nicht, weil sie schlecht war, sondern weil sie zu Ende gegangen ist. Dann heißt es: fühlen, loslassen, dankbar sein.

Read more »