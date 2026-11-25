Der Oberste Gerichtshof spricht Astrid Wagner frei: Die Anwältin darf Nacktbilder posten. Das Urteil ist ein Signal für Gleichberechtigung und Freiheit.

Der Oberste Gerichtshof hat der Wiener Strafverteidigerin Astrid Wagner (62) Recht gegeben und sie von Vorwürfen der Rechtsanwaltskammer entlastet. Die Diskussionsrunde um die angemessene Kleidung und das Online-Verhalten einer prominenten Juristin ist damit vorerst beendet. Die Kammer hatte zuvor beanstandet, dass die Bilder zu freizügig seien und das Ansehen des Berufsstandes gefährdeten, doch die höchsten Richter in Wien sahen dies anders.

Freispruch wegen Nacktbildern auf Social Media

Die angegriffenen Fotografien, die Astrid Wagner auf ihrer privaten Instagram-Seite teilt, stellen laut der Gerichtsentscheidung keine Verstöße gegen die Berufsethik dar. Im Urteilsschreiben mit der Aktenzahl 23Ds2/26k führte der Oberste Gerichtshof aus, dass die gezeigten Bilder nicht mehr an textilfreier Haut erkennen lassen als etwa ein anlässlich einer Ballveranstaltung getragenes rückenfreies Abendkleid. Es könne keine Rede davon sein, dass das Verhalten der Ehre und Würde des Standes oder dem Ansehen der Rechtsprechung abträglich sei.

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Diese klare Positionierung des Gerichts entkräftet die Vorwürfe, dass das Posten von Bildern aus der Freizeit einer Anwältin als marktschreierische Werbung gewertet werden könne. Die Richter betonten, dass ein solcher Vergleich nicht haltbar ist und das persönliche Erscheinungsbild in sozialen Medien nicht pauschal mit geschäftlichen Aktivitäten gleichgesetzt werden darf. Damit wurde ein wichtiger Präzedenzfall für die Abgrenzung zwischen privater Meinungs- und Ausdrucksfreiheit sowie beruflicher Pflicht gesetzt.

Hintergrund des Disziplinarverfahrens

Der Konflikt begann, nachdem sich ein 90-jähriger pensionierter Anwalt über die Inhalte beschwert hatte. Dieser Einwand führte dazu, dass sich der Disziplinarrat der Rechtsanwaltskammer mehrfach mit den Fotografien der 62-Jährigen befasste. Die Kammer empfand die Bilder als zu explizit und legte Astrid Wagner nahe, auch in ihrer Freizeit stärker auf das Ansehen ihres Berufsstandes zu achten. Dieser Ratschlag wurde von der als "Promi-Juristin" bekannten Anwältin jedoch kategorisch abgelehnt.

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Astrid Wagner hatte erklärt, dass sie sich nicht von den Wünschen weniger Kritiker abbringen lassen werde, nackte Haut zu zeigen. Sie verwies darauf, dass sie seit 2015 regelmäßig Fotos von sich beim Wandern, am Meer oder vor alpiner Kulisse postet. Im Fokus ihrer Publikationen stehe dabei weniger die Natur, sondern vielmehr die Darstellung ihres Körpers. Diese langjährige Praxis bildet den Hintergrund der juristischen Auseinandersetzung.

Aussagen der Angeklagten und Reaktionen

Am Mittwoch in einem Wiener Fitnessstudio erklärte Astrid Wagner gegenüber der Nachrichtenagentur BILD, dass sie sich gerade bei der Gymnastik befinde. Sie betonte, dass das Wichtigste für sie der Erhalt des eigenen Körpers sei, da sie sich selbst als Ästhetin bezeichnet. Ihre Reaktion auf das Urteil des Obersten Gerichtshofs war begeistert; sie nannte die Entscheidung eine "super OGH-Entscheidung".

Nach Ansicht von Astrid Wagner stellt das Urteil ein wichtiges Signal im Sinne der Gleichberechtigung der Frau dar. Sie erwartet, dass vor allem ihre Kolleginnen sie für diese Haltung feiern werden. Die Anwältin, die bekanntermaßen auch bekannte Fälle wie den von Josef Fritzl (91) vertritt, nutzt ihr neues Recht offenbar ohne Einschränkungen weiter.

Weitere Schritte und künftige Inhalte

Trotz des gewonnenen Rechtsstreits plant Astrid Wagner nicht, ihre Art der Präsentation auf Instagram einzustellen. Im Gegenteil, sie kündigte an, bald neues Anschauungsmaterial für ihre Fans bereitzustellen. Als mögliche neue Inhalte erwähnte sie sogar die Möglichkeit, Fotos mit Katzen zu veröffentlichen, was eine Abkehr von der reinen Körperinszenierung andeuten könnte.

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Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes bestätigt die autonome Gestaltung des privaten Lebens auch für hochrangige Berufsträger. Sie zeigt deutlich, dass das Tragen von freizügiger Kleidung oder das Zeigen von Haut in einem privaten Kontext nicht automatisch als beruflich unangemessen gewertet wird. Dies gibt vielen anderen Fachleuten in Österreich die Freiheit, ihr Privatleben und ihre online geteilten Inhalte selbstbestimmter zu gestalten, ohne ständige Angst vor disziplinarischen Maßnahmen haben zu müssen.