Die ESA beauftragt die OHB GmbH mit der Mission ClearSpace-1 zur Beseitigung von Weltraumschrott. Der Satellit Proba-1 wird eingefangen. Start ist 2030.

Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat die aus Bremen stammende Raumfahrtfirma OHB mit der strategischen Leitung der Mission ClearSpace-1 beauftragt. Im Mittelpunkt des Auftrags steht der Bau eines Satelliten, der in der Lage ist, ausgediente Raumfahrtsysteme aus der Erdumlaufbahn zu entfernen und kontrolliert zum Verglühen zu bringen. Die OHB fungiert dabei als Hauptauftragnehmer und koordiniert die technischen Entwicklungen zusammen mit europäischen Partnern.

Auftragsvolumen und technologischer Ansatz der Mission

Der finanzielle Rahmen für dieses ambitionierte Projekt beläuft sich auf einen Auftragswert von mehr als 102 Millionen Euro. Die zentrale Herausforderung besteht darin, einen funktionstüchtigen Mechanismus zu entwickeln, der den Kontakt und die Entfernung von defekten Satelliten im Orbit ermöglicht. Die Mission zielt primär auf den bereits ausgedienten ESA-Satelliten Proba-1 ab, der mit seiner Masse von 150 Kilogramm als ideales Testobjekt dient.

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Der technische Ablauf des Einfangens ist hochkomplex und erfordert präzise autonome Systeme. Nach der Startphase soll sich der ClearSpace-1-Satellit dem Zielobjekt eigenständig nähern. Sensoren erfassen dabei kontinuierlich Position, Bewegung und Drehung des Proba-1. Sobald der Kontakt hergestellt ist, greifen vier Roboterarme zu, um den Satelliten festzuhalten. Dieser Mechanismus wurde entwickelt, um Kollisionen zu vermeiden und den gesamten Prozess sicher zu steuern.

Aktuelle Bedrohungslage durch Weltraumschrott im Orbit

Die Dringlichkeit dieser Mission wird durch alarmierende Statistiken untermauert, die das Ausmaß der Verschmutzung des Erdorbits verdeutlichen. Aktuell werden rund 47.300 Objekte im Orbit regelmäßig von der Erde aus verfolgt. Neben diesen großen Trümmern schätzt die ESA, dass ungefähr 1,5 Millionen Schrottteile mit einer Größe zwischen einem und zehn Zentimetern um die Erde kreisen.

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Diese Zahl ist besonders tückisch, da sie aufgrund der hohen Relativgeschwindigkeiten im Weltraum enorme Kollisionsenergien freisetzt. Bei einem Zusammenstoß können aus den_existing_ Trümmern weitere tausende Fragmente entstehen, was den sogenannten Kessler-Effekt beschleunigen könnte. Dieses Phänomen beschreibt eine Kettenreaktion, bei der sich die Dichte der Objekte im Orbit selbsttragend erhöht und die bemannte Raumfahrt sowie kommerzielle Satellitenoperationen langfristig unmöglich machen würde.

Verglüh-Verfahren und historische Risiken für die Erde

Einmal eingefangen, treten der ClearSpace-1-Satellit und der Proba-1 gemeinsam einen kontrollierten Wiedereintritt in die Erdatmosphäre an. Durch die immense Reibungswärme verglühen beide Objekte dabei vollständig in den oberen Luftschichten. Dies stellt den sichersten Weg dar, um das Risiko zu minimieren, dass unkontrolliert herabstürzende Teile menschliche Siedlungen oder Infrastruktur schädigen.

Die Notwendigkeit dieser Vorsichtsmaßnahme wurde bereits durch reale Ereignisse belegt. Im Jahr 2024 durchschlug ein rund 700 Gramm schweres Metallteil einer ausrangierten Raumfahrzeugkomponente eine unbekannte Oberfläche. Solche Vorfälle unterstreichen die Gefahr, die von fallendem Weltraumschrott ausgeht, selbst wenn er relativ klein ist. Die Geschwindigkeit, mit der Objekte die Atmosphäre durchdringen, verleiht selbst leichtem Material eine zerstörerische Kraft.

Schwierige Ausgangslage und geplanter Startzeitpunkt

Die Planung der Mission ClearSpace-1 war nicht ohne Widerstände verlaufen, da das ursprüngliche Zielobjekt verändert werden musste. Ursprünglich war vorgesehen, einen ausgedienten Raketenadapter zu beseitigen. Dieses Zielobjekt wurde jedoch offenbar von Weltraumschrott getroffen, was die Mission zwang, das Ziel umzuplanen. Der Wechsel zum Proba-1-Satelliten erforderte neue Anpassungen in der Navigation und im Greifmechanismus.

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Chiara Pedersoli, die Geschäftsführerin der OHB, betonte in Stellungnahmen, dass die Aufgabe in dieser Form bislang noch nie im All umgesetzt wurde. Das autonome Einfangen und kontrollierte Entfernen eines rotierenden oder unberechenbaren Satelliten stellt eine technologische Pionierleistung dar. Trotz der bisherigen Hürden bleibt der geplante Startzeitpunkt unverändert auf das Jahr 2030 angesetzt, was noch ausreichend Zeit für die finalen Tests und die Integration der Systeme lässt.