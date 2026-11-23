Ein Hauch von Stoff: Noah Cyrus begeistert ihre Fans am Hochzeitswochenende ihrer Schwester Miley in einem transparenten Kleid.

veröffentlichte die Sängerin nun mehrere Schnappschüsse, die sie in einem transparenten schwarzen Kleid zeigen.zudem mit einer Zigarette zwischen den Fingern. Viel mehr verrät die Musikerin zu ihrem Beitrag nicht: Als Bildunterschrift setzt sie lediglich fünf schwarze Herz-Emojis.

Ein Detail bleibt allerdings offen: Wann genau erschien oder den Look lediglich bei einer der Feierlichkeiten rund um die Hochzeit präsentierte, lässt sich daher nicht mit Sicherheit sagen. Andere kommentieren: "Du siehst wunderschön aus", "Fantastisches Kleid" und "Genau davon rede ich!

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" Im Mittelpunkt des Wochenendes stand natürlich das Brautpaar selbst. gehört hatte, das Jawort. Für ihren großen Tag wählte die 34-Jährige ein weißes, langärmeliges Seidenkleid mit gerader Silhouette, während von The Flaming Lips, mit dem die Sängerin bereits zuvor zusammengearbeitet hatte. Die Hochzeit hielt Fotograf Jose Villa auf Fotos fest.

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Auf einigen gemeinsamen Aufnahmen war außerdem" trägt. Bei der Gestaltung setzte das Paar auf schlichte Eleganz: Beide Namen wurden in kleinen Großbuchstaben gestochen. Durch die Platzierung auf den jeweils gegenüberliegenden Hüften bilden die Tattoos gewissermaßen spiegelbildliche Gegenstücke. StehenMaxx Morando und Miley Cyrus, November 2026Für eine Hochzeit finde ich den Look zu freizügig.