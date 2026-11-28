Heidi Klum nimmt ihre Fans an Thanksgiving mit in die Küche und zeigt zum Abschluss ein Bild ihrer Familie an der festlich dekorierten Tafel. Ihr Ehemann Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill sind darauf jedoch nicht zu sehen.

Heidi Klum nimmt ihre Fans an Thanksgiving mit in die Küche und zeigt zum Abschluss ein Bild ihrer Familie an der festlich dekorierten Tafel. Ihr Ehemann Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill sind darauf jedoch nicht zu sehen.

feiert Thanksgiving am Donnerstag mit ihrer Familie und veröffentlicht auf Instagram mehrere Fotos vom Fest. Das Model schreibt dazu „Joy“ und richtet sich mit den Worten „Ein frohes Thanksgiving von meiner Familie an eure.

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“ an ihre Follower. Den Auftakt der Bilderreihe macht offenbar ein Selfie von Klums Sohn Henry Samuel , der vorne im Bild zu sehen ist. Im Hintergrund sitzen die Angehörigen an einer langen Tafel mit pinken Rosen, Aufläufen und einer Torte. Weitere Aufnahmen zeigen den Truthahn, Cranberrysauce und die Blumendekoration.