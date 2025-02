Ohne Heiler durch den Fatalen Raid? Paladin-Taktik sorgt für Wirbel in Final Fantasy XIV

Spieler haben in Final Fantasy XIV einen Fatalen Raid ohne Heiler gemeistert. Die ungewöhnliche Strategie mit vier Paladinen wird in der Community heiß diskutiert.

Die Rede ist vom Fatalen Raid „Eine zweite Zukunft“. Der Kampf erzählt in fünf Phasen eine Geschichte, die auf der normalen Raidserie „Eden“ aus Shadowbringers basiert. Jeder dieser Phasen ist ein eigener Boss mit unterschiedlichen Mechaniken.Bei den fatalen Raids muss jeder Spieler seinen Job hervorragend beherrschen. Es gibt wenig Spielraum für Fehler und nur ein falscher Schritt könnte die Gruppe zum Scheitern verurteilen.

Die DPS-Checks sind in den meisten Fällen recht schwer und erfordern eine dauerhafte Ausführung der richtigen Rotation des Jobs. Die wichtigsten Mitglieder des Teams sind die Heiler. Ohne ihre Schilde und Heilungen wird fast jeder Raid schwierig zu meistern sein. Zusätzlich zu den normalen Heiler-Aufgaben gibt es spezielle Mechaniken, die bestimmte Fähigkeiten der Heiler erfordern. Wenn ein Raid diese Mechaniken benutzt, ist es unmöglich, ihn ohne Heiler zu schaffen. Ein Beispiel dafür ist ein Cleanse, den die Heiler durchführen müssen, sonst stirbt die gesamte Gruppe.Die Gruppe aus dem neuesten fatalen Raid bestand aus vier DPS und vier Paladinen. Der Paladin in Final Fantasy XIV ist der Tank mit den meisten defensiven Möglichkeiten. Er besitzt zudem eine Fähigkeit, mit der er einem Gruppenmitglied jeglichen Schaden abnimmt. Gepaart mit der Unbesiegbarkeit konnten alle vier Paladine in wichtigen Momenten den kompletten Schaden aller Gruppenmitglieder negieren. Zusätzlich besitzt der Paladin eine starke Heilfähigkeit, die jedoch sehr viel Mana kostet. Ein Schild inklusive Heilung für die gesamte Gruppe ist bei solchen Kämpfen sehr wertvoll. Als diese Strategie öffentlich bekannt wurde, kamen verschiedene Meinungen zusammen. Viele halten es für erstaunlich, den neuesten fatalen Raid ohne Heiler zu schaffen. Andere User verweisen auf den Streik der Heiler von 2024 hin, bei dem sie sich weigerten zu heilen, nachdem Dungeons einfach ohne sie gemacht wurden. Weiterhin wurde die Strategie der vier Paladine kritisiert, da es im Endeffekt Heiler mit mehr Verteidigung seien. Das wird in der Community als „blauer Heiler“ bezeichnet, da das Tanksymbol blau ist und trotzdem so viel geheilt werden kann. Die starke Heilfähigkeit des Paladins wurde laut den Nutzern trotz der Kritik für die Paladinstrategie überrascht, dass es möglich war, den Raid mit den hohen Manakosten der Heil- und Schadensfähigkeiten zu meistern.





