Johann Lafer wollte zunächst keine Chemotherapie. Heute weiß er: Ohne die Behandlung wäre er nicht mehr hier.

, 69, die Diagnose Lymphdrüsenkrebs erhielt, veränderte sich für ihn von einem Moment auf den anderen alles. Im "Kölner Treff" erinnert sich der TV-Koch an den Moment in der Uniklinik: "Wenn du da im Bett liegst in der Uniklinik und man sagt, du hast einen Krebs, dann ist erstmal ein Satz in dir oder eine Aussage, die verändert in der Sekunde alles.

" Eine Nachricht, die er zunächst nur mit seiner Ehefrau Silvia teilte. Nicht einmal seine Kinder oder andere Menschen aus seinem Umfeld weihte er ein. Zunächst wollte er die Erkrankung auf anderem Wege in den Griff bekommen. Lafer schöpfte alle Möglichkeiten aus, bevor er sich einerunterzog.

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"Ich hatte eine Hoffnung, dass ich mir es leisten kann, mit allen Möglichkeiten, die es gibt, das wegzubekommen, ohne dass ich zuallererst in eine Chemotherapie muss", erzählt er in der Sendung. Wie viele Menschen in einer solchen Situation habe er sich beraten lassen und nach Hilfe gesucht. Dabei seien ihm unter anderem Ozontherapie, Immuntherapie und Nahrungsergänzungsmittel empfohlen worden. Lafer ging von Arzt zu Arzt und probierte alternative Behandlungsmöglichkeiten aus.