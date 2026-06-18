Oil Prices Spike After US-Iran Peace Deal, IEA Warns of Surplus

The blockade of the Strait of Hormuz led to a significant increase in oil prices. After the peace deal between the US and Iran, the oil price fell, and the International Energy Agency (IEA) warned of a high surplus. The oil price dropped significantly on Thursday after Donald Trump signed a first agreement to end the conflict in the Middle East between the US and Iran.

Die Blockade der Straße von Hormus ließ die Ölpreise explodieren. Nach dem Friedensdeal zwischen den USA und Iran fiel der Ölpreis stark, und die Internationale Energieagentur warnt bereits vor einem hohen Angebotsüberschuss.

Der Ölpreis hat am Donnerstag deutlich nachgegeben, nachdem Donald Trump am Vorabend ein erstes Abkommen zur Beendigung des Konflikts im Nahen Osten unterschrieben hatte, das zwischen den USA und dem Iran ausgehandelt worden war. Die europäische Ölsorte Brent fiel daraufhin um 1,86 Prozent auf 78,07 US-Dollar je Barrel. US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 2,24 Prozent auf 75,07 US-Dollar je Barrel. Die Kapitalmärkte reagierten auf diese ambivalenten Signale am Donnerstag mit Zurückhaltung.

Unterdessen hat die Internationale Energieagentur (IEA) am Mittwoch in ihrem aktuellen monatlichen Ölmarktbericht eine aufsehenerregende Einschätzung vorgelegt. Sollte sich der Frieden im Nahen Osten als dauerhaft erweisen, rechnet die Behörde mit einem deutlichen Anstieg der globalen Fördermengen und einem erheblichen Angebotsüberschuss im Jahr 2027. Die Agentur erwartet, dass das weltweite Angebot in 2026 zunächst im Jahresdurchschnitt um 3,9 Millionen Barrel pro Tag auf 102,4 Millionen Barrel pro Tag sinken wird, vor allem als Folge des Konflikts am Persischen Golf.

Im Jahr 2027 soll die Förderung dann aber auf 110,3 Millionen Barrel pro Tag steigen. Die Analysten des Vermögensverwalters New York Life Investment Management warnen jedoch zur Vorsicht. Sie betonten, dass sinkende Ölpreise zwar die Wahrscheinlichkeit verringern, dass Energie zu einem anhaltenden Inflationsproblem wird, aber ein Freifahrtschein sei das nicht.

"Öl liegt noch immer über dem Vorkonfliktniveau, die Normalisierung des Schiffsverkehrs wird Zeit brauchen, und Lager sowie strategische Reserven müssen erst wieder aufgefüllt werden", heißt es in einer Analyse. Hinzu kommt, dass ein mögliches Scheitern des Abkommens – wenn Trump seine Drohung wahrmachen sollte – die Preise sofort wieder nach oben treiben würde. Sollte 2027 wirklich zu einem dauerhaften Angebotsüberschuss kommen, hätte das weitreichende Folgen für die Energiemärkte – und auch für Anleger.

Fallende Ölpreise würden einerseits die Inflation weiter dämpfen und der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve mehr Spielraum für Zinssenkungen geben. Andererseits würden Energieunternehmen und ölproduzierende Staaten unter erhöhten Margendruck geraten. Noch ist es zu früh, darauf mit Umschichtungen im Portfolio zu reagieren. Jeder Anleger sollte sich aber dieser Mechanismen bewusst sein.

Freuen können sich unterdessen die Autofahrer. Infolge der Entspannung im Nahen Osten sind die Spritpreise hierzulande deutlich gefallen. Diesel kostete am Mittwoch im bundesweiten Tagesdurchschnitt nur noch 3 Cent pro Liter mehr als am 27. Februar, dem letzten Tag vor Kriegsbeginn, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht.

Super E10 war 6,2 Cent teurer. Ein Liter Diesel kostete demnach am Mittwoch im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,776 Euro und damit 2,1 Cent weniger als am Vortag. Es war bereits der neunte Rückgang in Folge. Auf Wochensicht ist Diesel damit 7,6 Cent billiger.

Super E10 lag am Mittwoch bei 1,84 Euro pro Liter. Das waren 1,4 Cent weniger als am Vortag. Hier steht nach fünf Rückgängen in Folge auf Wochensicht ein Minus von 3,1 Cent





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