Öko-Test prüfte Lebkuchen auf Schadstoffe und Qualität. Ergebnisse zu Wicklein, Lidl Favorina und Bio-Produkten. Preise und Details zur Belastung.

Öko-Test hat im Herbst 2025 eine umfassende Untersuchung von Lebkuchen durchgeführt, um die gesundheitliche Unbedenklichkeit und die Produktqualität der beliebten Weihnachtsgebäcke zu überprüfen. Die Tester prüften insgesamt 15 Produkte, darunter fünf Bio-Sorten, die durch ihre hohe Qualität und ihren hohen Nuss- sowie Mandelanteil auffielen. Besonders im Fokus stand dabei die Kategorie der Lebkuchen mit der geschützten geografischen Angabe Nürnberg, da diese für ihre traditionelle Qualität stehen. Die Untersuchung erstreckte sich auf verschiedene Preissegmente, wobei die Tester für 200 Gramm zwischen 2,29 und 5,99 Euro zahlten. Diese Spanne spiegelt die breite Palette an Angeboten im Handel wider, von günstigen Markenartikeln bis hin zu Premium-Erzeugnissen, die mit hohen Preisen werben.

Testergebnisse und Preisanalyse im Überblick

Die Testergebnisse zeigen, dass Qualität nicht zwangsläufig mit hohen Preisen korreliert. Zu den Testsiegern zählen sowohl zertifizierte Bio-Produkte als auch einige der günstigsten Varianten im Supermarktregal. Der Lebkuchen Feine Nürnberger Oblaten-Lebkuchen schokoliert von der Zentrale Handelsgesellschaft überzeugte mit einem Preis von 2,59 Euro pro 200 Gramm. Ebenso schnitt der Feine Oblaten-Lebkuchen mit Schokoladenglasur von Dennree gut ab, der für 3,99 Euro pro 200 Gramm im September und Oktober 2025 erhältlich war. Diese Preise gelten als aktuelle Einkaufspreise und bieten Verbrauchern eine realistische Orientierung für den Einkauf im Vorweihnachtszeit.

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Bei den Testsiegern gab es jedoch auch kleine Kritikpunkte, die das Gesamtbild nicht vollständig trüben, aber dennoch relevant sind. Der Hersteller Alnatura erhielt beispielsweise Abzüge, weil er den Nussanteil auf Nachfrage zwar kommuniziert, diesen aber im Gegensatz zu allen anderen getesteten Herstellern nicht auf der Verpackung abdruckt. Transparenz ist bei Lebensmitteln ein wichtiges Gütemerkmal, doch dieser Mangel änderte nichts am positiven Gesamturteil. Dies zeigt, dass die gesundheitliche Bewertung im Labor die primäre Grundlage für das Ergebnis bildet, während andere Faktoren nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Schadstoffbelastungen in namhaften Markenartikeln

Ein kritischer Aspekt der Untersuchung war die Suche nach schädlichen Rückständen, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken können. Im Labor wurden gezielt nach Schimmelpilzgiften, mineralölrückständen und Pestiziden gesucht. Bei den Favorina Lebkuchen von Lidl wiesen die Analysen erhöhte Gehalte an gesättigten mineralölkohlenwasserstoffen (MOSH) nach. Diese Stoffgruppe kann sich im menschlichen Körper anreichern, was langfristige gesundheitliche Risiken birgt. Die Entdeckung solcher Kontaminationen in einem bekannten Massenprodukt aus dem Drogeriemarkt Lidl überraschte viele Verbraucher, da Lebkuchen traditionell als naturbelassenes Produkt wahrgenommen werden.

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Noch schwerwiegender fiel die Bewertung beim teuersten Produkt im Test aus. Die Wicklein Bio Nürnberger Oblaten-Lebkuchen waren als einziges Produkt im Test mit dem Schimmelpilzgift Ochratoxin A belastet. Dieser Stoff gilt im Tierversuch als krebserregend und stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Der EU-Grenzwert wurde bei diesen Lebkuchen um mehr als die Hälfte ausgeschöpft. Trotz des hohen Preises und der Bio-Qualifikation konnte dieses Produkt nicht über ein mittleres Ergebnis hinauskommen. Die Enttäuschung bei Verbrauchern, die bei Wicklein auf höchste Qualität und Unbedenklichkeit setzen, ist verständlich, da Bio-Standards normalerweise strenge Kontrollen implizieren.

Aromastoffe und Mineralölrückstände in der Konventionalware

Bei den Produkten mit dem Prädikat Gut liegen die Abzüge meist nicht an direkten Schadstoffen, sondern an der Zusammensetzung der Zutatenliste. Mehr als die Hälfte der konventionellen Hersteller setzt neben natürlichen Gewürzen wie Zimt, Nelke oder Kardamom zusätzlich künstliche Aromastoffe ein. Öko-Test wertet dies negativ, da der typische Lebkuchengeschmack allein aus hochwertigen natürlichen Zutaten entstehen sollte. Dieser Mangel an Authentizität betrifft unter anderem die Lebkuchen von Edeka (Gut & Günstig), Aldi (Wintertraum), Netto (Santa Claus in Town) und Penny (Douceur). Auch die bekannten Marken Haeberlein-Metzger und Weiss waren von dieser Kritik betroffen.

Neben der Frage der natürlichen Aromatisierung prüfte das Labor auch auf mineralölkohlenwasserhaltige Verbindungen. Darin wurden aromatische mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH) nachgewiesen, zu dieser Stoffgruppe können auch krebserregende Verbindungen gehören. Der betreffende Anbieter verwies in seiner Verteidigung auf ein eigenes Gutachten, nach dem der MOAH-Gehalt im gleichen Produktionslos unterhalb der Bestimmungsgrenze lag. Solche Differenzen zwischen Laborergebnis und Herstellerangaben verdeutlichen die Notwendigkeit unabhängiger Tests. Verbraucher sollten sich daher nicht ausschließlich auf die Aussagen der Hersteller verlassen, sondern auf die Ergebnisse unabhängiger Verbraucherzentralen und Testinstitute.

Was bedeutet dies für die Kaufentscheidung?

Für Verbraucher hat der Test klare Implikationen für den Einkauf im nächsten Weihnachtsfest. Die Ergebnisse zeigen, dass Bio-Produkte nicht automatisch frei von Belastungen sind, wie das Beispiel Wicklein eindrucksvoll demonstrierte. Gleichzeitig beweisen die Testsieger, dass auch günstige Produkte aus dem Supermarktmarkt gesundheitlich unbedenklich sein können. Käufer sollten beim Einkauf auf die Zutatenliste achten und Produkte bevorzugen, die keine künstlichen Aromastoffe enthalten. Der Verzicht auf Aromen geht oft Hand in Hand mit einer höheren Qualität der verwendeten Gewürze und Nüsse.

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Die Untersuchung von Öko-Test unterstreicht die Bedeutung von Transparenz und Qualitätskontrolle in der Lebensmittelbranche. Die Tatsache, dass sogar teure Bio-Produkte mit Schimmelpilzgiften belastet sein können, zeigt, dass der ökologische Label allein kein Garant für absolute Reinheit ist. Stattdessen ist der individuelle Check der Laborwerte entscheidend. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte zu den getesteten Testsiegern greifen, die sowohl preislich attraktiv als auch gesundheitlich unbedenklich sind. Die Spannbreite der Empfehlungen reicht von 2,59 Euro bis knapp 4 Euro, was eine breite Schicht der Bevölkerung erreicht. Der Markt bietet also Alternativen, die weder die Gesundheit noch das Portemonnaie belasten.