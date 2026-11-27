Öko-Test Ausgabe 12/2026 bewertet 17 Silikonmatten: Nur drei sind sicher. Viele Matten enthalten Phenol. Wir zeigen, welche Produkte durchfallen.

Das Testinstitut Öko-Test hat im Rahmen der Ausgabe 12/2026 umfangreiche Prüfungen an wiederverwendbaren Silikonmatten für den Backofen durchgeführt. Von den insgesamt 17 getesteten Produkten konnten sich lediglich drei mit den Noteingen "sehr gut" oder "gut" von der Masse abheben. Die Ergebnisse sind für Verbraucher, die auf nachhaltige und sichere Alternativen zu Einwegbackpapier setzen, ernüchternd, da ein signifikanter Teil der getesteten Matten Mängel aufweist, die die gesundheitliche Unbedenklichkeit in Frage stellen.

Testergebnisse: Mangelnde Sicherheit bei vielen Marken

Die Verteilung der Noteingen zeigt ein klares Bild der aktuellen Produktsituation am Markt. Eine Matte schloss mit der Note "sehr gut" ab und war zugleich mit einem Preis von 36,99 Euro das teuerste Modell im Test. Drei weitere Produkte erhielten die Note "gut". Im negativen Bereich sind vier Produkte mit der Bewertung "mangelhaft" vertreten, darunter zwei Modelle von bekannten Marken. Eine Silikon-Teigmatte, die von einem Discounter stammte, bekam sogar die Note "ungenügend".

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Gesundheitsrisiko Phenol in elf Produkten nachgewiesen

Der Hauptgrund für die schlechten Bewertungen liegt in der chemischen Zusammensetzung der Matten. Im Labor des Testinstituts wurde in elf der untersuchten Silikonmatten die Verbindung Phenol gefunden. Bei Phenol handelt es sich um einen Stoff, der als wahrscheinlich erbgutschädigend gilt und zudem Nervenschäden verursachen kann. Da der Stoff flüchtig ist, geht das Institut davon aus, dass er zumindest teilweise in das Backgut übergehen kann. In einem weiteren Schritt stellten die Tester drei Backvorgänge nach und werteten den dritten Vorgang aus, um zu prüfen, wie viele Substanzen aus dem Silikon in einen Lebensmittelsimulanz übergehen. Bei fast der Hälfte der Produkte waren dies zu viele Stoffe.

Keine Aufklärung über genaue chemische Inhaltsstoffe

Obwohl der Übergang von Substanzen ins Essen messbar war, konnten die Tester nicht exakt bestimmen, welche chemischen Verbindungen dabei aus der Matte ins Simulanz übertraten. Sie schlossen jedoch nicht aus, dass sich darunter bedenkliche Vertreter befinden könnten. Dies unterstreicht die Vorsicht, die bei der Nutzung dieser Produkte geboten ist. Die Testergebnisse von Öko-Test machen deutlich, dass "wiederverwendbar" nicht automatisch "gesundheitsverträglich" bedeutet. Verbraucher sollten sich daher nicht blind auf die Behauptung der Hersteller verlassen, dass ihre Silikonmatten absolut unbedenklich für die Zubereitung von Lebensmitteln sind.

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Expertenrat: Sauberkeit und Pflege entscheiden über Haltbarkeit

Um die Lebensdauer der Matten zu verlängern und Bakterienansammlungen zu vermeiden, empfiehlt die Redakteurin Heike Baier von Öko-Test, die Matte vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Backen mit warmem Wasser und Spülmittel zu reinigen. Es ist streng davon abzuraten, auf der Silikonunterlage mit Messern zu schneiden oder sie mit Topfkratzern zu scheuern, da dies die Oberfläche beschädigen kann. Sollte die Matte Risse, Verformungen oder dauerhaft klebrige Stellen aufweisen, ist sie sofort zu entsorgen. Ein beschädigtes Material setzt potenziell mehr Chemikalien frei.

Tipps zum Backen ohne Backpapier und korrekte Entsorgung

Für das Backen selbst raten die Tester davon ab, die Matte komplett ohne Fett zu verwenden. Stattdessen sollte sie mit Butter, Margarine oder Öl eingefettet und für einen besseren Antihafteffekt mit Mehl oder Semmelbröseln bestreut werden. Dieser Aufwand spart Einwegpapier und kostet eine neue Matte, erfordert aber mehr Reinigungsaufwand. Bei der Entsorgung ist zu beachten, dass brüchiges oder stark verschmutztes Papier in den Restmüll und nicht in das Altpapier gehört. Die angegebene Höchsttemperatur ist strikt einzuhalten; fehlt diese Angabe, rät das Institut zu höchstens 200 Grad. Informationen zu Material und Maximaltemperatur gelten als unerlässlich für die sichere Nutzung.