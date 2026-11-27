Öko-Test prüft 17 Silikon-Backmatten. Nur drei schneiden gut ab. Phenol in vielen Matten ist gesundheitsgefährdend. Testergebnisse und Pflegetipps im Detail.

Bei der Prüfung von 17 wiederverwendbaren Silikonmatten für den Backofen kommt das Verbrauchermagazin Öko-Test in der Ausgabe 12/2026 zu einem deutlichen Ergebnis. Die Mehrzahl der getesteten Produkte schneidet schlecht ab, da chemische Rückstände das Backgut kontaminieren könnten. Nur drei der 17 untersuchten Matten erhalten die Bewertungen sehr gut oder gut, während fünf Produkte mit den Noten mangelhaft oder ungenügend durchfallen müssen.

Kritische Belastung mit Phenol in Matten

Das Labor des Verbrauchermagazins Öko-Test fand in elf der getesteten Matten Phenol. Diese chemische Verbindung steht im Verdacht, das Erbgut zu schädigen und Nervenstörungen beim Menschen zu verursachen. Da der Stoff flüchtig ist, gehen die Experten davon aus, dass er zumindest teilweise während des Backvorgangs ins Backgut übergeht.

Also read Vanille nicht vanillig genug – miese Noten bei Öko-Test

Neben den gefundenen chemischen Verbindungen zeigten die Tests auch, dass bei fast der Hälfte der Produkte zu viele Substanzen aus dem Silikon in eine Lebensmittelsimulanz übergehen. Für diese Untersuchung wurden drei Backvorgänge nachgestellt und der dritte ausgewertet. Welche Stoffe genau übergingen, zeigte diese Untersuchung nicht. Man könne jedoch nicht ausschließen, dass sich darunter bedenkliche Vertreter befänden.

Testergebnisse und Markenunterschiede

Vier Produkte wurden insgesamt mit der Note mangelhaft bewertet. Dazu gehören unter anderem zwei Produkte von bekannten Marken, was die breite Streuung der Qualitätsstandards im Handel verdeutlicht. Eine Silikon-Teigmatte vom Discounter erhielt sogar die Note ungenügend. Damit gehört sie zu den fünf Produkten, die im Test insgesamt durchfallen.

Advertisement

Advertisement

Auf Platz eins der Bewertung steht eine Matte, die mit der Note sehr gut abschneidet. Sie war zugleich mit 36,99 Euro die teuerste im Test. Diese Preisklasse scheint sich also nicht automatisch auf die chemische Unbedenklichkeit auszuwirken, da günstige und teure Produkte gleichermaßen problematisch sein können. Die Verbraucher sollten daher unabhängig vom Preis sorgfältig prüfen.

Pflegehinweise zur Vermeidung von Kontamination

Heike Baier, Redakteurin bei Öko-Test, rät zur traditionellen Backweise: Mehl und Butter gehen immer. Mit Butter, Margarine oder Öl einfetten und für einen besseren Antihafteffekt mit Mehl oder Semmelbröseln bestreuen. Das spart Einwegpapier und eine neue Matte, macht aber etwas mehr Arbeit beim Reinigen. Dieser Hinweis stellt eine praktische Alternative dar, um die Belastung durch Silikonrückstände zu umgehen.

Ist es noch sauber und unbeschädigt, kann es erneut aufs Blech. Brüchiges, stark verschmutztes oder dunkel verfärbtes Papier gehört in den Restmüll, nicht ins Altpapier. Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Backen mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Nicht darauf schneiden oder mit Topfkratzern scheuern. Dies minimiert das Risiko von Abrieb und Freisetzung von Partikeln.

Die angegebene Höchsttemperatur ist strikt einzuhalten. Fehlt diese Angabe, rät Öko-Test vorsorglich zu höchstens 200 Grad. Bei Rissen, Verformungen oder dauerhaft klebrigen Stellen sollte die Matte entsorgt werden. Für unerlässlich halten die Tester Informationen zu Material und der Maximaltemperatur, bis zu der die Silikon-Unterlage verwendet werden kann.