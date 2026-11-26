Ökonom zerlegt bei „Illner“ die neue Stromsteuer: „Eine Currywurst im Monat“:
Im Ringen um Reformen zwischen SPD und CDU ist Illner vor allem an Einsparungen interessiert. Ein Ökonom wirft der Regierung „viele teure Fehler“ vor.
Im Ringen um Reformen zwischen SPD und CDU ist Illner vor allem an Einsparungen interessiert. Ein Ökonom wirft der Regierung „viele teure Fehler“ vor.auf eine Rentenreform einigen?
Aktuell sind die Fronten verhärtet, was auch am Donnerstagabend bei „Maybrit Illner“ im Studio zu sehen ist. Den Er erklärt: „Die am allerwenigsten verdient haben, arbeiten häufig ohnehin länger, weil sie gar nicht in der Lage sind, ihre Lebenshaltungskosten zu bezahlen. Die arbeiten auch noch mit 70, mit 71.
“ Dass nun über diesen Vorschlag geredet werde, habe andere Gründe: „Es werden ständig Vorschläge gemacht, und nicht jeder schafft es dann in die Bild-Zeitung“, bemerkt er. Schließlich führe man die Verhandlungen miteinander und nicht über die Öffentlichkeit. Die „ZEIT“-Journalistin Mariam Lau sagt, mittlerweile sei das Misstrauen zwischen den Beteiligten so groß, „dass alles zum Krieg wird.
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