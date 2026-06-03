Ökonomen-Modell überrascht: 'Elftal' soll 2026 Weltmeister werden

Das entworfene Modell eines Ökonomen hat die letzten drei WM-Sieger korrekt vorhergesagt. Die Voraussage für das aktuelle Turnier überrascht viele Experten. Laut dem Modell soll die 'Elftal' zum ersten Mal in der Geschichte den WM-Pokal gewinnen.

Was als 'Schnapsidee' begann, hat sich über die letzten drei Weltmeisterschaften als Orakel erwiesen. Das entworfene Modell eines Ökonom en hat die letzten drei WM-Sieger korrekt vorhergesagt.

Die Voraussage für das aktuelle Turnier überrascht jedoch viele Experten, da Prognosen für Fußballspiele normalerweise sehr ungenau sind. Ursprünglich wollte Joachim Klement genau das Gegenteil beweisen. Er ärgerte sich darüber, dass Menschen glaubten, Prognosen über Fußballergebnisse aufstellen zu können, ohne über ausreichendes Wissen zu verfügen. Doch dann passierte das Unerwartete: Klements Modell lag richtig - und zwar nicht nur einmal, sondern gleich dreimal in Folge. 2022 sagte das Modell den Sieger korrekt voraus.

Nun verrät Klement, welche Faktoren in seine Entscheidung einfließen, um die Stärke der jeweiligen Nationen in der FIFA-Weltrangliste zu bestimmen. Das Modell berechnet ein Ranking, indem es alle diese Faktoren zusammenführt. Die Vorhersage für das aktuelle Turnier könnte für viele überraschend sein. Laut Klements Modell wird die 'Elftal' zum ersten Mal in der Geschichte den WM-Pokal gewinnen





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