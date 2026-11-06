Oktober 2024: Wärmster Monat seit Beginn der Aufzeichnungen

Das Programm Copernicus bestätigt den wärmsten Oktober aller Zeiten. Die Ozeantemperatur erreichte einen historischen Höchstwert, während die globale Erwärmung die 1,5-Grad-Marke fast sicher überschreitet.

Das europäische Erdbeobachtung sprogramm Copernicus hat bestätigt, dass der vergangene Oktober weltweit der wärmste Oktober war, der jemals gemessen wurde. Diese historische Temperaturmessung markiert einen bedeutsamen Meilenstein in der dokumentierten Klimaentwicklung und unterstreicht die akute Dringlichkeit der aktuellen Klimakrise. Die Daten des Programms liefern dabei eine eindeutige wissenschaftliche Grundlage für die weiter ansteigenden globalen Durchschnittstemperaturen.

Überschreitung der 1,5-Grad-Marke droht

Das Jahr 2026 wird fast sicher die Marke von 1,5 Grad globaler Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit überschreiten. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario liegt bei über 99 Prozent, wie der Dienst mitteilte. Dies wäre das zweite Mal nach 2024, dass diese kritische Schwelle erreicht wird, wobei das Ziel jedoch erst im mehrjährigen Durchschnitt als offiziell gerissen gilt. Die globale Durchschnittstemperatur lag im vergangenen Monat 1,75 Grad über dem vorindustriellen Niveau.

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Damit wurde bereits den dritten Monat in Folge die Marke von 1,5 Grad überschritten. Die internationale Gemeinschaft hatte sich im Pariser Klimaabkommen von 2015 darauf verständigt, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad, möglichst aber auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Diese politischen Ziele stehen in einem scharfen Kontrast zu den aktuell gemessenen physikalischen Realitäten, die eine rasche Annäherung an diese Grenzen zeigen.

Rekordwerte bei den Meeresoberflächentemperaturen

Auch die Meerestemperaturen blieben im Oktober außergewöhnlich hoch und trugen maßgeblich zu den globalen Aufwärmwerten bei. Die Durchschnittstemperatur der Meeresoberfläche außerhalb der Polarregionen erreichte 20,95 Grad, den höchsten jemals für einen Oktober gemessenen Wert. Damit wurde der bisherige Oktoberrekord aus dem Jahr 2023 übertroffen. Diese Rekordwerte deuten auf eine massive Energiespeicherung in den Ozeanen hin, die das globale Klimasystem weiter destabilisiert.

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Im Pazifik, wo sich das Wetterphänomen El Niño weiter verstärkte, stieg die Abweichung bis auf 3,21 Grad, ein historischer Höchstwert. Diese extreme Erwärmung im tropischen Pazifik hat weitreichende Auswirkungen auf Wettermuster weltweit und verstärkt die Hitzewellen sowie Dürreperioden in vielen Regionen. Die Kombination aus El Niño und dem anthropogenen Klimawandel führt zu einer additiven Wirkung, die die Temperaturanomalien auf neue Höhen treibt.

Konkrete Auswirkungen auf Europa und die Umwelt

In Europa tragen die warmen Temperaturen zu Hitzerekorden und zum Absinken der Wasserpegel in den Flüssen bei. Die anhaltende Hitze führt zu einer verstärkten Verdunstung, was die Verfügbarkeit von Wasserressourcen erheblich einschränkt. In mehreren Ländern kam es zudem zu heftigen Regenfällen und Überschwemmungen, darunter Großbritannien, Irland, Spanien, Griechenland und die Türkei.

Diese extremen Wetterereignisse verdeutlichen die vielfältigen Konsequenzen des Klimawandels für die Bevölkerung und die Infrastruktur. Die Kombination aus Dürre und Überschwemmung stellt eine besondere Herausforderung für das Wassermanagement und die Katastrophenvorsorge dar. Die Daten von Copernicus dienen dabei nicht nur der Dokumentation, sondern auch der Sensibilisierung für die Dringlichkeit klimapolitischer Maßnahmen, um die negativen Folgen dieser Temperaturanstiege abzumildern.