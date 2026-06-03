Oktoberfest 2022: Preise für Bier und alkoholfreie Getränke steigen

Der Besuch des Oktoberfests wird auch in diesem Jahr keine preiswerte Angelegenheit. Die Preise für Bier und alkoholfreie Getränke steigen im Vergleich zum Vorjahr. Die Wiesn-Wirte sprechen von einer 'moderaten' Preiserhöhung, die durch die Corona-Krise, den Ukraine-Krieg und andere Faktoren bedingt ist.

Der Besuch des Oktoberfest s wird auch in diesem Jahr keine preiswerte Angelegenheit. Wer sich eine Maß Bier gönnt, muss tiefer in die Tasche greifen. In den Zelten kostet das Festbier zwischen 14,80 Euro und 15,90 Euro.

Damit bleibt der Preis zwar noch knapp unter der 16-Euro-Marke pro Maß, aber billiger wird der Abend auf der Theresienwiese trotzdem nicht. Im Durchschnitt steigen die Bier-Preise um 2,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch alkoholfreie Getränke ziehen an. Ein Liter Tafelwasser kostet im Durchschnitt 11,13 Euro, nach 10,95 Euro im Vorjahr.

Ein Liter Spezi kostet durchschnittlich 12,84 Euro statt 12,48 Euro. Sparen können Gäste beim Trinkwasser, da es auf dem Festgelände kostenlose Trinkwasserbrunnen gibt - im Vorjahr waren es zehn. Am günstigsten ist die Maß in diesem Jahr in der Augustiner-Festhalle, wo sie 14,90 Euro kostet, 40 Cent mehr als im Vorjahr. Die teuersten Maß Biere gibt es im Armbrustschützen-Festzelt, der Bräurosl und dem Löwenbräu-Festzelt, wo sie jeweils 15,90 Euro kosten.

Die Wiesn-Wirte sprechen von einer 'moderaten' Preiserhöhung. Der Preisdruck durch die Corona-Krise und den Ukraine-Krieg habe nicht nachgelassen. Auch der Iran-Krieg und stark gestiegene Transportkosten wirken sich aus. Wirtesprecher Peter Inselkammer betont, dass die Mehrkosten nicht komplett an die Gäste weitergegeben werden.

Der Einkauf sei um 6,5 Prozent teurer geworden. Eine Nullrunde gibt es im Volkssängerzelt (Oide Wiesn) und im Wirtshaus im Schichtl, wo die Maß bei 14,90 Euro bleibt. Beide Betriebe verzichten auf eine Erhöhung, was auf der Wiesn eher selten ist. Noch ungewöhnlicher ist der Schritt von Alexander Egger, der als Einziger den Preis in seinen Münchner Stubn senkt.

Die Maß kostet dort nun 15,50 Euro statt 15,80 Euro im Vorjahr. Die Getränkepreise werden nicht von der Stadt München vorgegeben, sondern von den Wiesn-Wirten selbst kalkuliert. Die Stadt prüft lediglich, ob die Preise aus ihrer Sicht angemessen sind. Als Vergleich dienen unter anderem die Preise in Münchner Gaststätten, wo ein Liter Bier derzeit zwischen 7,70 und 13,40 Euro kostet.

Das Oktoberfest beginnt am 19. September mit dem traditionellen Anstich im Schottenhamel-Zelt und dauert bis zum 4. Oktober. In diesem Zeitraum werden auf der Theresienwiese rund sechs Millionen Besucher erwartet





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