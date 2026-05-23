Die Frauenfußballteams Bayern und OL Lyon scheiterten im Finale, weil die katalanische Meisterin FC Barcelona keine Titel aspirations Hat nach zwei Doppelpack-Toren des Salma Paralluelo und Ewa Pajor gewonnen. Auch Jule Brand gab zwei Treffer und holte die Torjägerkrone.

OL Lyon und Ewa Pajor scheitern im Champions-League- Final e gegen den FC Barcelona . Liga-Konkurrentin Bayern rutscht zum sechsten Mal ins Final e und gewinnt wegen eines Doppelpack-Tores von Salma Paralluelo und Ewa Pajor.

Auch Jule Brand (ex-Wolfsburgerin) gewinnt die Torjägerkrone. OL Lyon hatte den vierten Titel in Serie, nachdem sie 2021, 2023 und 2024 bereits in finales Duell den FC Barcelona geschlagen hatte. OL Lyon und Bayern trafen im Finale bereits 2019, 2022 und 2024. Beide Teams erreichten durch Tore in der Gruppenphase jeweils ein Finale.

Bayern feierte den Triplefinale 2021, 2023 und 2024. Zweimal gewann Lyon, zweimal Barca. Das Finale ist das vierte zwischen diesen beiden Eurpeischen Schwergewichten. Im Halbfinal-Rückspiel stoppte Lyon Barca, nachdem sie im letzten Jahr im gleichen Final Barca siegreich besiegte, den Titel holte sie auch vor Jahren am Finaltag





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