Olaf K. sagt im Mordprozess um den getöteten Fabian aus

Im Mordprozess um den achtjährigen Fabian wird Olaf K. als Zeuge vernommen. Die Angeklagte Gina H. soll ihn in der Tatnacht ebenfalls zum Fundort der Leiche gebracht haben. Ein abgehörtes Telefonat und ein bei ihm sichergestelltes Messer rücken ihn weiter in den Mittelpunkt der Ermittlungen.

Gina H. hatte bereits Christian D., einen befreundeten Jäger, zu dem Ort geführt, an dem die Leiche des achtjährigen Fabian gefunden wurde. Nach neuesten Erkenntnissen blieb er jedoch nicht der einzige Begleiter.

In derselben Nacht soll die Angeklagte auch Olaf K. zum späteren Fundort der Leiche gebracht haben. Am 12. Verhandlungstag im Mordprozess um den getöteten Fabian soll nun Olaf K. als Zeuge vor Gericht aussagen und erklären, was in jener Nacht geschah. Sein Name fällt in dem Verfahren immer wieder, da er neben Christian D. eine weitere zentrale Figur in den Geschehnissen rund um den Tod des Kindes zu sein scheint.

Nachdem die Angeklagte ihren Kumpel Christian D. zu Fabians Leiche geführt hatte, berichtete dieser später von einer eigenartigen Stimmung im Auto. Anschließend habe Totenstille geherrscht, doch dann sei die Situation noch merkwürdiger geworden. D. schilderte der Polizei: "Gina hat während der Fahrt Olaf angerufen und wollte mit ihm nochmal zu dem Ort. Sie sagte, dass sie gleich bei ihm ist.

" Olaf K. soll die Angeklagte als ihren besten Freund bezeichnet haben. In der Nacht zum 13. Oktober 2025 brachte sie ihn ebenfalls zum Tatort am Tümpel in Klein Upahl. Olaf K., der gebürtige Sachse, lebt in der Nähe des Hauses, in dem Gina H. mit ihrem leiblichen Sohn und ihren Großeltern wohnt.

Nach bisherigen Erkenntnissen pflegte Gina H. neben Fabians Vater auch mit anderen Männern intensivsten Kontakt, darunter auch Olaf K., der kein Geheimnis daraus machte, dass er sich mehr mit ihr vorstellen könnte. Am Abend des 13. Oktober schrieb sie ihm um 22.10 Uhr die dringende Nachricht: "Ich muss mit dir reden, ganz dringend.

" Die Geschehnisse dieser Nacht lassen sich anhand der vorliegenden Zeugenaussagen und Daten rekonstruieren: Kurz nach dieser Nachricht setzte Christian D. die Angeklagte bei Olaf K. ab. Zwischen 22.48 Uhr und 23.09 Uhr war das Smartphone von Gina H. ausgeschaltet, obwohl der Akkustand laut Ermittlungen bei 54 Prozent lag. In diesem Zeitraum begab sie sich mit Olaf K. zum Tatort, wo seine Fußspuren später gefunden wurden. In einem abgehörten Telefonat zwischen den beiden vom 17.

Oktober 2025 beschwerte sich die Angeklagte darüber, dass Christian D. nach dieser Nacht den Kontakt zu ihr abgebrochen hatte: "Er tut ja so, als ob ich Fabian umgebracht hätte.

" Olaf K.'s Antwort darauf war aufschlussreich: "Es sieht ja irgendwie gezielt aus, sagen wir es mal so. " Ein Angehöriger des Opfers, der den Prozess verfolgt, äußerte sein Unverständnis gegenüber den Zeugen, die nicht die Polizei riefen: "Ich möchte meine Frage beantwortet bekommen, wieso sie die Polizei nicht gerufen haben. Das ist für mich eine ganz wichtige Frage, die ich mir selbst nicht erklären kann. Ich rufe doch in solch einer Situation die Polizei.

Ich möchte verstehen können, warum die Zeugen das nicht getan haben. Deswegen möchte ich da unbedingt dabei sein.

" Auch Olaf K. muss sich im Zeugenstand diesen Fragen stellen. Während der Ermittlungen wurde ein Messer von ihm, mit schwarz-rotem Griff und einer Länge von 20 Zentimetern, zweimal forensisch untersucht. Richter Holger Schütt kündigte bereits an, dass dieses Messer in der Vernehmung eine Rolle spielen soll. Der Prozess wird am Dienstag um 9.30 Uhr fortgesetzt, wobei die Aussage von Olaf K. im Mittelpunkt stehen und möglicherweise neue Erkenntnisse über die Vorgänge in der Tatnacht bringen wird





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