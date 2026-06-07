Olaf Malolepski: Ein Blick hinter die Fassade

Der Schlagerstar Olaf Malolepski gibt einen selten offenen Blick hinter seine heile Schlagerwelt. Er erzählt von der engen Verzahnung von Beruflichem und Privatem, von seiner Familie, die längst zum festen Bestandteil seines Erfolgs geworden ist.

Olaf Malolepski gibt einen selten offenen Blick hinter seine heile Schlager welt. Der Sänger erzählt, wie eng Berufliches und Privates bei ihm verzahnt sind und dass seine Familie längst zum festen Bestandteil seines Erfolgs geworden ist.

Der Schlagerstar ist seit dem Ende der Kultband Die Flippers im Jahr 2011 allein auf der Bühne, jedoch nie allein. Seine Tochter Pia kümmert sich um Management, Social Media, Tourplanung, Technik und steht als Sängerin mit ihm gemeinsam auf der Bühne. Olaf Malolepski verlässt sich auch in Geldfragen voll auf seine Liebsten: Seine Tochter gibt ihm ab und zu Taschengeld, so ein bisschen.

Parallel dazu arbeitet der Musiker an neuen Projekten: Zu seinem neunten Soloalbum 'Weltklasse' ist im Herbst eine Tour geplant, außerdem sollen eine Biografie mit dem Titel 'Papa, erzähl doch mal' und ein Podcast seine lange Karriere beleuchten. Tochter Pia sammelte bereits in jungen Jahren Bühnenerfahrung an der Seite ihres Vaters und schlug später selbst eine erfolgreiche Laufbahn im Schlagerbereich ein. Trotz ihrer eigenen Karriere arbeiten Vater und Tochter bis heute eng zusammen.

Sein Sohn Sven Malolepski wählte dagegen einen anderen beruflichen Weg. Nach seinem BWL-Studium machte er Karriere im Bereich Marketing und Vertrieb, blieb der Musik jedoch im Hintergrund verbunden. Privat lebt er mit seiner Familie zusammen und ist Vater der beiden Töchter Yuma und Mayla. Mit seinen Enkelinnen hat Olaf Malolepski einen engen Familienverbund, der auch in seinen beruflichen Entscheidungen eine wichtige Rolle spielt.

Seine langjährige Ehe mit Sonja bildet einen wichtigen Pfeiler in seinem Leben





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