Olaf Rebbe: Überraschende Trennung des Sportdirektors beim 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat überraschend seinen Sportdirektor Olaf Rebbe entlassen. Mehrere Medienberichten zufolge soll Rebbes Verhalten in den letzten Wochen verstörend gewesen sein, und es soll zu Auseinandersetzungen mit einem Reporter gekommen sein. Die Details des Falles und die Gründe für die Trennung werden im Text näher beleuchtet.

Der 1. FC Nürnberg hat nach einer überraschenden Entwicklung am Dienstagabend Olaf Rebbe , den bisherigen Sport direktor, entlassen. Rebbe war im Wintertransferfenster für den Rekordumsatz des Vereins verantwortlich gewesen, doch sein plötzliches Ausscheiden löste schnell Spekulationen aus. Mehrere Medienberichten zufolge sollen Rebbes Erfolge ihm zu Kopf gestiegen sein und es soll zu einer lautstarken Auseinandersetzung mit einem Reporter gekommen sein.

Details über den Vorfall wurden am Mittwoch bekannt. Laut dem Sportreporter Fadi Keblawi von 'NN.de' soll Rebbe nach dem Spiel in Magdeburg das Gespräch mit dem Journalisten gesucht haben, als dieser gerade in der Mixed-Zone auf die Spieler wartete. Der Sportdirektor soll Keblawi in einem 'Kasernenbefehlston' zweimal aufgefordert haben, mit ihm zu kommen. Einige Meter weiter zeigte sich Rebbe offenbar nicht begeistert von einem Text des Journalisten über ihn, seiner Arbeit grundsätzlich und von ihm als Person. Er soll Keblawi geraten haben, in Zukunft etwas genauer nachzudenken, bevor dieser seine Texte schreibe. Auf Nachfrage des Reporters gab der Sportdirektor zu, den Text gar nicht gelesen zu haben. Der Inhalt sei ihm lediglich zugetragen worden. Daraufhin beendete Keblawi die Diskussion nach eigener Aussage. Genauere Einzelheiten des Gesprächs nannten die drei Podcaster nicht. Am darauffolgenden Sonntag wandte sich der Erzählung nach dann Sportvorstand Joti Chatzialexiou an Keblawi, um in Erfahrung zu bringen, was tags zuvor in Magdeburg vorgefallen war. Im Podcast berichtet der Redakteur weiter, dass es in Magdeburg offenbar zu einem zweiten, ähnlichen Vorfall gekommen sein soll. Dabei habe es sich aber um eine Auseinandersetzung mit einem Vereinsmitarbeiter gehandelt. Dass Rebbe erst am Dienstag von seinen Aufgaben entbunden wurde, erklären sich die Podcaster mit der turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung am Montag nach den Vorfällen. Offenbar gab es bereits im Vorfeld Probleme. Im weiteren Verlauf der 261. Folge von 'KaDepp' erzählt Sport-Redakteur Uli Digmayer, dass das Verhalten des Sportdirektors schon in der vorherigen Woche 'etwas verstörend oder ein bisschen seltsam' gewesen sein soll. Das sei ihnen von mehreren Seiten bestätigt worden. Rebbe soll sich und seine Arbeit bereits früher nicht ausreichend gewürdigt gefühlt und mehrfach auf die von ihm erwirtschafteten Transfereinnahmen hingewiesen haben, so Digmayer. Zu Rebbes Aufgaben gehörte neben den Transfers – bei denen er vor allem auf Verkaufsseite oft ein gutes Händchen bewies – aber auch die Kaderplanung. Mit der zeigten sich die drei Podcaster mit Blick auf seine gesamte Amtszeit dagegen weniger zufrieden. Auch die unterschiedliche Auffassung zum Thema Datenscouting - das vor allem Chatzialexiou mehr in den Fokus rücken will - bringen die drei Journalisten als weiteren Faktor für die frühzeitige Trennung ins Spiel.





