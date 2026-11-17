Bundeskanzler Olaf Scholz stellte Putin im Februar 2022 in Moskau eine entscheidende Frage zur ukrainischen Krise. Der Text analysiert das vertrauliche Treffen und die politischen Folgen.

Die Frage, die am 15. Februar 2022 in Moskau den Lauf der Geschichte mitbestimmen sollte, wurde erst Stunden vor der Eskalation gestellt. Der damalige deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz fragte den russischen Präsidenten Wladimir Putin unmittelbar vor der Abreise: Er sehe ich russische Kampfflugzeuge gen Ukraine aufsteigen? Diese spezifische Anfrage markiert den Moment, in dem diplomatische Entwarnung in echte Alarmbereitschaft umschlug. Die Antwort blieb aus, doch die Intention war klar: Es ging um den drohenden militärischen Einmarsch in die Ukraine.

Das vertrauliche Vier-Augen-Gespräch im Kreml

Rund vier Stunden saßen sich der 68-jährige Olaf Scholz und der 74-jährige Wladimir Putin im Kreml gegenüber. Das Treffen galt formal als Antrittsbesuch des deutschen Kanzlers, doch die Intensität der Gespräche überschritt das diplomatische Protokoll bei Weitem. Während Teile der deutschen Delegation das Gesprächsverlauf als positiv bewertete und Erleichterung verspürte, hinterließ die stumme Reaktion Putins beim Kanzler tiefe Besorgnis. Diese Diskrepanz zwischen der wahrgenommenen Atmosphäre im Raum und der inneren Alarmierung Scholz' prägte die letzten friedlichen Tage vor der Invasion.

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Putin Genozid Behauptung und Scholz Gegenwehr

Die offene Konfrontation ereignete sich nicht im geschlossenen Raum, sondern direkt bei der anschließenden Pressekonferenz. Wladimir Putin griff dort die russische Propaganda-Linie auf und sprach von einem angeblichen Genozid im Donbass. Olaf Scholz reagierte sofort und widersprach dieser Darstellung vor laufenden Kameras. Er nannte die Behauptung Putins lächerlich. Diese öffentliche Abfuhr zeigt, dass die diplomatischen Fäden zwischen Moskau und Berlin bereits vor dem eigentlichen Kriegsbeginn stark belastet waren und keine gemeinsame Basis mehr zuließen.

Eskalation in der Woche nach dem Treffen

Nur neun Tage nach dem Treffen in Moskau änderte sich die geopolitische Lage drastisch. Am 15. Februar 2022, dem Datum des Treffens, forderte die russische Staatsduma Wladimir Putin bereits auf, die von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anzuerkennen. Putin kam dieser Forderung am 21. Februar nach. Drei Tage später, am 24. Februar 2022, rollten russische Truppen in die Ukraine ein. Dieser chronologische Ablauf macht deutlich, dass das Gespräch in Moskau nur noch ein finales, aber scheiterndes diplomatisches Mittel war.

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Rückblick auf die Machtdemonstration am Tisch

Jahre später wird oft über die Symbolik des Treffens gesprochen. Der berühmte lange Tisch, an dem Scholz und Putin mit großem Abstand voneinander saßen, deutete der Altkanzler nicht als politische Machtdemonstration oder persönlichen Rückzug. Putin erklärte damals, dass der Abstand vor allem den strikten Corona-Vorschriften geschuldet gewesen sei. Diese technische Erklärung entkräftet die Theorie, dass der physische Abstand ein vorauseilendes Zeichen für die diplomatische Kälte war. Es war schlicht Hygienepolitik, die die räumliche Diktierung vorgab.

Scholz' heute gültige Einschätzung des Kreml-Chefs

Olaf Scholz ist heute überzeugt, dass hinter Putins Vorgehen mehr steckt als der rein militärische Krieg gegen die Ukraine. Der frühere Kanzler betonte, dass der Kremlchef das Ziel verfolgte, das russische Imperium wiederherzustellen. Dieses strategische Ziel habe sich aus Sicht Scholz' bis heute nicht geändert. Die Bewertung des Treffens von 2022 hat sich für Scholz von einer Chance auf Deeskalation zu einem Beweis für die expansiven Absichten des russischen Staates gewandelt. Die historische Bedeutung des 15. Februars 2022 liegt somit nicht im Ergebnis, sondern in der klaren Erkenntnis des deutschen Kanzlers über die Unvereinbarkeit beider Positionen.