Bevor der eigene Old- oder Youngtimern zur kalten Jahreszeit in den Winterschlaf geht, sollte man ihn richtig vorbereiten.

Bevor der eigene Old- oder Youngtimern zur kalten Jahreszeit in den Winterschlaf geht, sollte man ihn richtig vorbereiten. Die rechte Pflege vor der Winterpause ist unumgänglich.

Old- und Youngtimer liegen voll im Trend. Parallel zum Dienstwagen oder dem normalen Alltagsauto wollen sich immer mehr Autofans im Straßenverkehr abseits der immer grauen Volumenmodelle ein charakterstarkes Äußeres geben. Mercedes SL, BMW 3er, Alfa Spider, Porsche 911 oder Ford Capri sind beliebte Oldtimer; Mercedes S-Klasse oder VW Käfer sowieso. Aber immer mehr Autofans haben Fahrzeuge wie den VW Corrado oder ein Opel Kadett Cabriolet ins Youngtimerherz geschlossen.

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Diese Autos sind Liebhaberfahrzeuge und sie werden zumeist nur in den Sommermonaten gefahren. Die Zulassungsstellen unterstützen die Bewegung der automobilen Schätzchen seit Jahren mit der Ausgabe von Saisonkennzeichen. Die Schilder mit dem Jahreszeitenzusatz waren ursprünglich für Cabriolet- und Oldtimerbesitzer gedacht, denen mühsames Ab- und Wiederanmelden erspart werden sollte. Inzwischen kommen sie an allen möglichen Fahrzeugen zum Einsatz.