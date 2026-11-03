Ole Gunnar Solskjaer öffnet Tür für Rückkehr zu Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer bekräftigt seine Verbindung zu Manchester United und unterstützt Michael Carrick. Der norwegische Ex-Trainer diskutiert mögliche Szenarien für eine Rückkehr nach Old Trafford bei anhaltender sportlicher Krise.

Der norwegische Ex-Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat die Möglichkeit einer Rückkehr zu Manchester United nicht ausgeschlossen. Im Interview mit dem norwegischen Sender TV2 betonte er seine lange Bindung an den Verein und sprach sich klar für den aktuellen Interimstrainer Michael Carrick aus. Solskjaer erklärte, dass er sich eine Übernahme der Leitungsaufgaben in Old Trafford vorstellt, falls die aktuelle Situation dies erfordert.

Solskjaer unterstützt Michael Carrick trotz Krise

Ole Gunnar Solskjaer unterstreicht seine loyale Unterstützung für Michael Carrick, der den Verein aktuell durch eine schwierige Phase führt. Der 53-Jährige hat keine Ambitionen, den Posten des 45-jährigen Michael Carrick zu übernehmen, solange dieser gute Leistungen liefert. Solskjaer erklärte, dass er nur dann zugreifen würde, wenn Michael nach zehn Jahren guter Arbeit aufhört und das Management ihn für einen zweimonatigen Übergang fragt. Er betont, dass er sich nicht als direkten Nachfolger oder Konkurrenten sieht, sondern Carrick vertraut.

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Die Unterstützung gilt auch angesichts der aktuellen Tabellenposition. Nach der 0:2-Niederlage gegen Chelsea befindet sich Manchester United nun auf dem 17. Platz der Premier League. Der Druck auf Michael Carrick ist spürbar, doch Ole Gunnar Solskjaer sieht keinen Grund, an dessen Fähigkeiten zu zweifeln. Er ist überzeugt, dass Michael Carrick der richtige Mann ist, um den Verein voranzubringen, da er die Struktur und die Fans versteht.

Geschichte der Interimsphasen und Kandidaten

Die Verbindung zwischen Ole Gunnar Solskjaer und einer möglichen Rückkehr ist nicht neu. Als Ruben Amorim im Januar entlassen wurde, gehörte er zusammen mit Michael Carrick zu den Kandidaten für eine Interimslösung. Beide sprachen mit den Verantwortlichen des Vereins, jedoch fiel die Entscheidung letztlich auf Michael Carrick. Ole Gunnar Solskjaer trainierte Manchester United bereits von 2018 bis November 2021, zunächst als Übergangslösung und später mit festem Vertrag.

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Seine Amtszeit endete nach knapp drei Jahren. Die lange Verbundenheit zum Klub spielt eine zentrale Rolle für seine aktuellen Äußerungen. Solskjaer erklärte, dass er seit 18 bis 19 Jahren mit dem Verein verbunden ist und dieser quasi zur Familie gehört. Trotz dieser engen Bindung macht er sich im Moment keine konkreten Gedanken über eine Rückkehr, lässt aber die Tür für eine eventuelle Unterstützung offen.

Auswirkungen und kommende Spiele

Die sportliche Situation bei Manchester United bleibt angespannt. Die Ergebnisse der kommenden Spiele, insbesondere das Duell mit Aston Villa im Old Trafford, werden entscheidend sein. Diese Partien könnten die Entwicklung der Situation vor der anstehenden Länderspielpause maßgeblich beeinflussen. Das Management beobachtet die Leistung von Michael Carrick genau, während Ole Gunnar Solskjaer weiterhin als potenzielle Stütze in der Hinterhand bleibt.

Die Aussagen von Ole Gunnar Solskjaer zeigen, dass der Verein auf eine breite Basis an erfahrenen Trainern zurückgreifen kann. Die klare Positionierung zugunsten von Michael Carrick hilft, die Stimmung im Team zu stabilisieren. Für die Fans bleibt abzuwarten, wie die Mannschaft die nächsten Herausforderungen meistert und ob die Verbindung zu Ole Gunnar Solskjaer in der Praxis noch einmal relevant wird.