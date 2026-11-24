Stühlerücken bei den Grünen: Weil Claudia Müller künftig das riesige Ministerium für Umwelt, Klima, Infrastruktur und Gleichstellung führt, gab es gleich mehrere Umbesetzungen in der Landtagsfraktion.

Stühlerücken bei den Grünen: Weil Claudia Müller künftig das riesige Ministerium für Umwelt, Klima, Infrastruktur und Gleichstellung führt, gab es gleich mehrere Umbesetzungen in der Landtag sfraktion.

Schwerin - Ole Krüger aus Rostock wird neuer Fraktionschef von Bündnis90/Die Grünen im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Der 43-Jährige sei einstimmig gewählt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Krüger tritt die Nachfolge von Claudia Müller an, die nach ihrer Ernennung zur Ministerin für Umwelt, Klima, Infrastruktur und Gleichstellung ihr Landtagsmandat niedergelegt hatte. Krüger war bislang stellvertretender Fraktionschef.

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Seine Nachfolge tritt der Schweriner Abgeordnete Sebastian Hüller an. In den Landtag zieht gleichzeitig der Wismarer René Fuhrwerk als Nachrücker für Müller ein. Insgesamt haben die Grünen fünf Abgeordnete im Schweriner Landtag. Er danke Müller für ihre Arbeit als Fraktionschefin und freue sich, dass sie nun als Ministerin Themen der Grünen in der Landesregierung voranbringen könne, sagte Krüger.

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"Als Regierungsfraktion wollen wir dafür sorgen, dass Klima- und Umweltschutz, der Ausbau der erneuerbaren Energien und eine zukunftsfähige Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern vorankommen. "