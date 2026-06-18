Ole Werner äußert sich nach Entlassung bei RB Leipzig - Positives Statement an Spieler und Fans

Nach seiner abrupten Entlassung bei RB Leipzig spricht der scheidende Trainer Ole Werner respektvoll über seine Zeit beim Bundesligisten. Er dankt Spielern, Mitarbeitern und Fans und blickt optimistisch in die Zukunft. Unterdessen rückt Martín Demichelis als potenzieller Nachfolger in den Fokus.

Der ehemalige Trainer von RB Leipzig, Ole Werner , hat sich nach seiner Entlassung in einem öffentlichen Statement an Spieler, Mitarbeiter und Fans des Vereins gewandt.

In seiner Nachricht bedankt er sich für das vergangene Jahr, das er als sehr positiv beschreibt, und äußert Verständnis für die Entscheidung des Vereins, mit einem neuen Trainer in die nächste Saison zu gehen. Werner blickt trotz des überraschenden Rauswurfs respektvoll auf seine Zeit in Leipzig zurück und betont die gemeinsamen Erfolge. Unter seiner Leitung hatte RB Leipzig nach einer schwachen Vorsaison und einem siebten Platz wieder die Champions League erreicht, wobei 20 Bundesliga-Siege einen Vereinsrekord bedeuteten.

Zudem dankt er explizit seinen Spielern für deren Professionalität und Leidenschaft, seinem Staff für die großartige Zusammenarbeit und auch Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer für das vertrauensvolle Verhältnis. Den Fans spricht er besonderen Dank für ihre Unterstützung aus. Werner schließt mit positiven Worten für die Zukunft und ermutigt alle, Veränderungen als Chance zum Wachstum zu sehen.

Gleichzeitig berichtet die Bildzeitung über bevorstehende Veränderungen im Trainerstab: Der ehemalige Nationalspieler Martín Demichelis, der bei RB Leipzig als Wunschkandidat für die Nachfolge gilt, steht kurz vor der Vertragsauflösung bei River Plate. Seine Berater waren bereits am Vereinsgelände in Leipzig, und es werden noch letzte Details geklärt, bevor eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro gezogen wird





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RB Leipzig Ole Werner Trainerentlassung Bundesliga Martín Demichelis Marcel Schäfer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Offiziell! RB Leipzig verkündet Trainer-KnallEs hatte sich bereits angebahnt: Nun macht RB Leipzig die Entlassung von Trainer Ole Werner offiziell.

Read more »

Überraschende Entlassung: Trainer Werner muss bei Leipzig gehenRB Leipzig trennt sich von Trainer Ole Werner – trotz Champions-League-Qualifikation und Platz drei. Was steckt hinter der Entscheidung?

Read more »

Entlassung von Ole Werner: Kommunikationsdesaster schadet dem Ruf von RB LeipzigDie Trennung von Trainer Ole Werner bei RB Leipzig entwickelt sich zu einem PR-Desaster. Eine undurchsichtige Kommunikation und ein kalt wirkender Umgangston beschädigen das Vertrauen der Fans und könnten langfristig die Attraktivität des Klubs für neue Mitarbeiter gefährden.

Read more »

Klopp-Rolle bei Red Bull und die Entlassung von Ole WernerKlopp als Experte bei MagentaTV, aber ohne Einfluss bei Red Bull. Nach Ole Werners Entlassung bei RB Leipzig wird über Funkstille zwischen ihm und Klopp spekuliert. Zudem mögliche Demichelis-Nachfolge und Debatte um Felix Nmecha.

Read more »