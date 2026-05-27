Der Trainer von RB Leipzig plant eine Vertragsverlängerung in Südafrika, nachdem der Verein die Champions League erreicht hat.

Ole Werner plant Vertragsverlängerung in Südafrika , nachdem RB Leipzig Champions League erreicht hat. Der Trainer ist entspannt und gibt an, dass es keinen Zeitdruck gibt, da man weiß, woran man ist.

Es soll einen intensiven Austausch über die bisherige Zusammenarbeit geben, bevor man konkrete Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung beginnt. Werner gibt an, dass er nichts gibt, was gegen eine weitere Zusammenarbeit spricht, aber die internen Saison-Analysen und Zukunftspläne abwarten möchte. Die Vertragsverlängerung könnte bis 2028 gehen, aber nur übertriebene hohe Forderungen von Werner könnten die Verhandlungen zum Scheitern bringen





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