Nach nur einer Saison droht RB Leipzig Trainer Ole Werner zu entlassen. Dies hätte finanzielle Konsequenzen für seinen früheren Club Werder Bremen, der auf Bonuszahlungen verzichten müsste.

Vor fast genau einem Jahr vollzog RB Leipzig die Verpflichtung von Ole Werner als Cheftrainer. Der damals 38-jährige Coach kam für eine Basisablöse von 1,5 Millionen Euro von Werder Bremen , wo er den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hatte.

Nachdem Werner zuvor bekannt gegeben hatte, seinen Vertrag in Bremen nicht zu verlängern, war er freigestellt und durch Horst Steffen ersetzt worden. Nun steht Werner jedoch bereits nach einer Spielzeit in Leipzig vor dem Aus, obwohl er mit dem Team die Champions League-Qualifikation erreichte. Diese Entscheidung hätte auch finanzielle Auswirkungen auf Werder Bremen. In Werners Vertrag waren für beide Laufzeitjahre erfolgsabhängige Bonuszahlungen vereinbart, unter anderem für das Erreichen der Champions League.

Insgesamt kann Werder so bis zu eine halbe Million Euro zusätzlich erhalten. Bereits für das erste Jahr sind nach Informationen 250.000 Euro fällig geworden. Sollte der Vertrag in Leipzig vorzeitig aufgelöst werden, entfielen weitere Bonusansprüche, und Werder müsste auf potenzielle Zahlungen verzichten. Als möglicher Nachfolger Werners wird der Argentinier Martin Demichelis gehandelt.

Der 45-jährige ehemalige Bayern-Verteidiger trainiert derzeit den spanischen Erstliga-Absteiger RCD Mallorca und könnte den Klub per Ausstiegsklausel für etwa drei Millionen Euro verlassen. Die Gründe für das bevorstehende Aus Werners in Leipzig sind vielschichtig. Zwar stellte das Team unter seiner Führung mit 20 Saisonsiegen den Vereinsrekord in der Bundesliga ein. Gegen die Top-6-Vereine der Liga gelangen jedoch nur zwei Siege in zehn Spielen.

Dieses Abschneiden gegen die direkte Konkurrenz soll vor allem Global-Sport-Chef Jürgen Klopp als unzureichend angesehen haben. Noch vor einem Jahr hatte Klopp Werners Arbeit bei seinen vorherigen Stationen Kiel und Bremen als außergewöhnlich gelobt. Inzwischen sollen im Verein jedoch große Zweifel an der langfristigen Ausrichtung unter Werner gewachsen sein. Das Verhältnis zwischen Trainer und dem Sportdirektor gilt seit Monaten als stark abgekühlt; die Kommunikation finde nur noch eingeschränkt statt.

Werner selbst erfuhr von den Plänen zu seiner Ablösung während eines Urlaubs in Malaysia. Unmittelbar nach seiner Rückkehr ist ein Gespräch mit der Leipziger Vereinsführung angesetzt, bei dem ihm sehr wahrscheinlich die Entlassung nach nur einem Amtsjahr mitgeteilt wird. Die Situation zeigt, wie kurz der Grat zwischen Erfolg und Misserfolg im Profifußball sein kann.

Während die Champions League-Qualifikation und der Vereinsrekord an Siegen durchaus als Erfolge gewertet werden können, genügten sie offenbar nicht, um das Vertrauen der sportlichen Leitung vollständig zu behalten. Die Priorität liegt klar auf der Entwicklung des Teams innerhalb der Bundesliga und speziell in den entscheidenden Duellen gegen dieplatzierten Konkurrenten. Der Fall verdeutlicht zudem, wie komplexe Vertragsgestaltungen mit erfolgsabhängigen Komponenten bei früheren Arbeitgebern nachwirken können, wenn ein Trainerwechsel vollzogen wird.

Für Werder Bremen bedeutet ein frühzeitiges Ende Werners in Leipzig den Verlust möglicher Bonuszahlungen, was die finanzielle Planung beeinflusst





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