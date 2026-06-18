Ole Werner verabschiedet sich nach einem Jahr bei RB Leipzig - Dank an Spieler, Staff und Fans

Trainer Ole Werner äußert nach seiner Entlassung durch Marcel Schäfer Dank und Respekt gegenüber RB‑Leipzig, hebt die Erfolge des letzten Jahres hervor und betont die Chance der Veränderung, während gleichzeitig über mögliche Transfers von Demichelis berichtet wird.

Ole Werner , der 38‑jährige Trainer, kehrte nach einem erholsamen Urlaub in Malaysia überraschend in Deutschland zurück - allerdings ohne seine Position bei RB Leipzig. Am Mittwochmorgen wurde er von Sport geschäftsführer Marcel Schäfer (42) offiziell entlassen, ein Schritt, den Werner noch am selben Tag kommentierte.

In seiner Botschaft richtete er sich ausdrücklich an die Spieler, das gesamte Personal und die Fans des Vereins und betonte, dass er die Entscheidung, mit einem neuen Trainer in die kommende Saison zu starten, respektiere. Aufgrund des kurzen Zeitfensters sei es ihm leider nicht gelungen, persönlich Abschied zu nehmen, doch er wolle zumindest schriftlich seine Dankbarkeit für das vergangene Jahr zum Ausdruck bringen.

Werner erinnerte daran, dass er die Verantwortung für RB Leipzig nach einer enttäuschenden Saison übernommen habe, in der der Klub lediglich den siebten Tabellenplatz belegen konnte. Unter seiner Führung erzielte das Team 20 Bundesliga‑Siege - ein neuer Klubrekord - und kehrte damit in die Champions‑League zurück.

In seiner ersten Rückschau erklärte er, dass das Team mit dem klaren Auftrag gestartet sei, Leipzig wieder ins internationale Geschäft zu führen, ein neues Spiel‑ und Auftreten‑Bild zu prägen und eine zukunftsfähige Hierarchie in der Kabine zu etablieren. Viele strukturelle Veränderungen seien während des Jahres umgesetzt worden. Ein Jahr später könne man eindeutig feststellen, dass dieser Auftrag erfüllt worden sei.

Werner hob hervor, dass zahlreiche Erfolge inzwischen als selbstverständlich gelten und dass es zuvor viele Skeptiker gegeben habe, die an den Möglichkeiten des Vereins zweifelten. Der Verein sei nun wieder auf dem richtigen Kurs. In seinem Dank an die Spieler würdigte er deren Einsatz, das gegenseitige Vertrauen und die Unterstützung, die insbesondere in schwierigen Phasen den Unterschied ausgemacht hätten.

"Ihr habt bei allen schweren Entscheidungen stets das Team im Blick behalten, eure Professionalität und Leidenschaft haben uns durch schwierige Phasen getragen - ihr seid im wahrsten Sinne ein Team", schrieb er. Auch das Trainer‑ und Hilfspersonal erhielt ein Lob für die hervorragende Arbeit. Trotz der offiziellen Mitteilung seiner Entlassung durch Marcel Schäfer fand Werner positive Worte für den Manager und dankte ihm sowie seinem Team für die vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit.

Das globale Red‑Bull‑Team um Sportchef Jürgen Klopp hatte bereits im Winter und Frühjahr die Ablösung Werners gefordert. Nachdem Werner den Fans seinen herzlichen Dank ausgesprochen hatte - sie seien der "12. Mann" gewesen und hätten Leipzig zu einem Ort gemacht, an dem er sich jederzeit willkommen gefühlt habe - blickte er optimistisch in die Zukunft. Er betonte, dass Veränderung vor allem eine Chance sei, etwas Neues zu lernen und persönlich zu wachsen, und rief dazu auf, diese Chance zu nutzen.

Abschließend wünschte er allen Beteiligten von Herzen das Beste, viel Erfolg und verabschiedete sich mit den Worten: "Danke für jeden Moment und auf Wiedersehen!

" Parallel zu den Ereignissen um Werner sorgte ein weiteres Transfergespräch für Aufsehen: Demichelis' Vertreter traf am Mittwoch, laut BILD‑Informationen, am Cottaweg ein, und am Donnerstag arbeiteten beide Parteien weiter an den Details. Sollte die Einigung endgültig sein, wird die Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro in Mallorca aktiviert, womit ein möglicher Abgang von Demichelis aus Leipzig eingeleitet werden könnte





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ole Werner RB Leipzig Trainerentlassung Dank An Spieler Und Fans Transfer Demichelis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ole Werner steht in Leipzig vor dem Aus - Folgen für Werder BremenNach nur einer Saison droht RB Leipzig Trainer Ole Werner zu entlassen. Dies hätte finanzielle Konsequenzen für seinen früheren Club Werder Bremen, der auf Bonuszahlungen verzichten müsste.

Read more »

RB Leipzig feuert Trainer Ole WernerRB Leipzig hat Trainer Ole Werner gefeuert. Der 38-jährige Cheftrainer war gerade erst aus dem Malaysia-Urlaub zurückgekehrt, als er die Kündigung durch die Leipzig-Bosse erhielt.

Read more »

RB Leipzig entlässt Trainer Ole Werner trotz Champions-League-QualifikationRB Leipzig hat sich von Trainer Ole Werner getrennt, obwohl er das Saisonziel erreicht hatte. Jürgen Klopp soll Einfluss gehabt haben. Martin Demichelis als Nachfolger im Gespräch.

Read more »

RB Leipzig trennt sich von Cheftrainer Ole WernerDer 45-Jährige wird den Leipziger in der Champions League betreuen. Der Vertrag wird zeitnah unterschrieben. Es soll jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 2,5 Millionen Euro geben.

Read more »