Oleksandr Usyk behält seinen Platz auf dem Thron im Schwergewicht

Oleksandr Usyk hat gegen Rico Verhoeven einen technischen K.o. in der 11. Runde erzielt und bleibt Weltmeister. Der niederländische Boxer lieferte einen großartigen Kampf, lag aber nach Punkten vorn.

Die wohlgr\u00fcsste Box -Sensation dieses Jahrhunderts lag lange in der Luft und wurde am Ende doch noch verhindert! Oleksandr Usyk (39) behielt seinen Platz auf dem Thron im Schwergewicht.

Der Ukrainer gewann vor den Pyramiden von Gizeh in A\u00e4gypten gegen Kickboxer Rico Verhoeven (37) durch technischen K.o. in der 11. Runde. Dabei lagen die Riesen\u00f6berraschungen lange in der Luft. Usyk hatte im Vergleich der Disziplinen (Boxer gegen Kickboxer) gro\u00dfe Probleme.

Seine Beinarbeit war mangelhaft, wirklich beweglich war er ebenfalls nicht und auch auf seine ber\u00f6chtigen Finten fiel Verhoeven nicht herein. Der Niederl\u00e4nder lieferte einen gro\u00dfartigen Kampf und lag auf den Punktzetteln vieler Experten vorn. Doch dann kam die 11. Runde.

Rund 20 Sekunden vor Ende landete Usyk einen krachenden Aufw\u00e4rtshaken. Verhoeven ging zu Boden, wurde angez\u00f6hlt. Er stand wieder auf und machte weiter. Usyk setzte nach und einmal sprang Ringrichter Mark Lyson dazwischen.

Der erfahrene Referee brach das Gefecht f\u00fcr den Geschmack vieler Zuschauer nach zwei, drei weiteren Usyk-Treffern viel zu sp\u00e4ter ab. Eine Sekunde vor Ende der Runde war Schluss. Usyk: \"Rico, du bist ein gro\u00dfartiger K\u00e4mpfer. Das Ding war hart.

Es war ein guter Kampf. Dann kam mein rechter Aufw\u00e4rtshaken. \" Und Verhoeven sagte noch im Ring: \"Es war ein sp\u00e4ter Abbruch. Der Ringrichter wusste, dass wir am Ende der Runde sind.

Lass mich weitermachen oder die Glocke l\u00e4uten. Bis dahin hatte ich das Gef\u00fchl, dass ich nach Punkten vorn liege. \"Dann kletterte Agit Kabayel (33) in den Ring. Der Bochumer sprach direkt zu Usyk und sagte: \"Ich bin bereit.

Deutschland ist bereit. Viele Ukrainer leben in Deutschland. Lass uns in ein Stadion gehen. \" Seit Monaten arbeiten er und sein Team im Hintergrund an diesem Mega-Event.

Als Interims-Weltmeister (WBC) ist er sportlich längst dazu berechtigt, gegen den Ukrainer zu boxen, und wäre als Nächstes an der Reihe. Der Weltverband sieht das s\u00e4mtlich und k\u00f6nnte zuletzt an, dass Usyk nach der freiwilligen Titelverteidigung gegen Verhoeven gegen den Deutschen k\u00f6nnen muss. Die Usyk-Antwort im Ring an Kabayel: \"Lass es uns machen. Wenn Turki organisiert, dann bin ich dabei.

\" Gemeint ist Sportfunktion\u00e4r Turki Al-Sheikh (44). Der Saudi ist der gro\u00dfe Geldgeber im Boxen, zieht im Hintergrund die Strippen. Angesprochen auf einen möglichen Kampf zwischen Usyk und Kabayel sagte er: \"Wir wollen den Kampf gegen Agit und auch einen R\u00fcckkampf gegen Rico in den Niederlanden. \





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Box K.O. Verhoeven Usyk Pyramiden Von Gizeh Rico Agit Kabayel Türki Al-Sheikh Deutschland Ukraine Boxen Interims-Weltmeister Gro\\U00dfbritannien Gro\\U00dfdeutschland Gro\\U00dfbritannien Gro\\U00dfdeutschland Gro\\U00dfbritannien Gro\\U00dfdeutschland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dieses Tchibo-Gadget ist die Lösung für mehr Platz im KleiderschrankDieser Shopping-Tipp ist eine geniale Lösung, um mehr Stauraum im Kleiderschrank zu schaffen.

Read more »

Die Stadt Neu-Ulm schafft mehr Platz zum Spielen in der Kita DonaukinderDer Außenbereich des Kinderhauses Donaukinder in Neu-Ulm wurde neugestaltet. Herzstück der neuen Anlage ist ein großes Spielschiff.

Read more »

iPhone rutscht ab: Samsung holt sich ersten ersten PlatzErstmals seit Jahren steht Apple nicht mehr an der Spitze bei den Kunden.

Read more »

Prinzessin Elisabeth schreibt Geschichte: Ihre einzigartige Vorbereitung auf den ThronVon Wales über Oxford bis nach Harvard: Prinzessin Elisabeth hat eine Ausbildung durchlaufen, wie sie bislang kein belgischer Thronfolger vorweisen konnte. Nach dem Uni-Abschluss beginnt nun die Vorbereitung auf ihre Rolle als zukünftige Königin.

Read more »