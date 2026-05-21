Oleksandr Usyk verteidigt seinen Titel gegen Rico Verhoeven, Agit Kabayel wird Zuschauer sein

Schwergewichts-Weltmeister Oleksandr Usyk verteidigt seinen Titel des Verbands WBC gegen den Holländer Rico Verhoeven. Der deutsche Top-Boxer Agit Kabayel wird nur Zuschauer sein, obwohl er eigentlich als Interims-Weltmeister des WBC den Herausforderer von Usyk ist. Es gibt jedoch Ausnahmegenehmigungen für andere Gegner.

Vor den Pyramiden von Gizeh verteidigt Schwergewichts-Weltmeister Oleksandr Usyk (39) am Samstag seinen Gürtel des Verbands WBC gegen den Holländer Rico Verhoeven (37). Der deutsche Top-Boxer Agit Kabayel (33) wird dann nur Zuschauer sein.

Eigentlich ist Kabayel als Interims-Weltmeister des WBC der Pflichtherausforderer von Usyk. Doch der Weltverband gibt Usyk immer wieder Ausnahmegenehmigungen für andere Gegner. Das geht jetzt seit über einem Jahr so. Kurios: Verhoeven ist eigentlich Kickboxer und stand bisher erst einmal, 2014, als Boxer im Ring.

Das Usyk-Duell in Ägypten wurde trotzdem von der WBC als Titelkampf genehmigt, weil der Niederländer im Kickboxen so herausragend sei. Wohl der wahre Grund: Es verspricht hohe Börsen und lukrative Kampfgebühren für das WBC. Geldgeber ist der saudische Boxmogul Turki Al-Sheikh (44), der sich das Aufeinandertreffen von zwei Legenden ihrer Kampfsportarten wünschte. Verhoeven prahlte, dass er 20 Kilogramm mehr als Usyk wiegt und daher den Weltmeister umhauen werde.

Usyk verteidigt den ungewöhnlichen Kampf gegen Verhoeven: „Für mich ist das eine Herausforderung. Rico ist ein gefährlicher Mann. Einmal will ich machen, was ich will, nicht, was nötig ist.

“ Kabayel sagt zum Kampf: „In den ersten drei bis fünf Runden wird Usyk das Ding nicht beenden können. Rico ist ein zäher Brocken. Danach wird Usyk sein Ding machen.

“ Er kann sich Usyk noch einmal genau anschauen, bevor er mit dem Ukrainer in den Ring steigen kann. Aktuell laufen bereits Verhandlungen. Das WBC hat den Kampf Usyk gegen Kabayel angeordnet.

"Er muss als Nächstes gegen mich kämpfen", sagt Kabayel. "Ansonsten muss er den Gürtel ablegen, und ich bekomme dann als Weltmeister einen Herausforderer. Ich bin also in der Warteposition. Damit habe ich kein Problem.

Ich will mich mit den Besten messen, und das ist Usyk. Deshalb bleibe ich geduldig. Ich bin aktuell in einer sehr guten Position.

" Foto: AFP via Getty Images Es gab zwischenzeitlich Zweifel, ob Usyk wirklich gegen Kabayel antreten will. Der Ukrainer sagte im März, dass er nur noch gegen drei Gegner boxen wolle: Verhoeven, WBO-Weltmeister Daniel Dubois (28) und Tyson Fury (37).

Allerdings gibt es bereits Anzeichen, dass sich Al-Sheikh mit Usyk zusammensetzen will und auch über die Option eines Kabayel-Kampfes in einem deutschen Stadion wie Düsseldorf sprechen möchte.

"Im Februar, März hatte ich schon noch das Gefühl, dass Usyk einem Kampf mit mir aus dem Weg geht", sagt Kabayel. "Ich glaube nach wie vor, dass er nicht wissen will, wie hart ich zur Leber schlage und er das nicht spüren will. Aber mittlerweile sind im Hintergrund einige Dinge passiert, die mich glauben lassen, dass wir diesen Kampf im Spätherbst endlich bekommen – und das am besten in Deutschland.





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