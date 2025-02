Olfen meldet Überlastung bei der Unterbringung von Geflüchteten an

Die Stadt Olfen in Nordrhein-Westfalen hat beim Land eine Überlastungsanzeige für die Unterbringung von Geflüchteten gestellt. Die Stadt argumentiert, dass sie derzeit nicht mehr Kapazitäten hat, um weitere Geflüchtete aufzunehmen. Olfen benötigt Zeit, um zusätzliche Unterkünfte herzurichten, und die Wohnungsmarktlage ist angespannt. Die Folgen der Überlastung sind ein vorübergehender Stopp der Zuweisung weiterer Geflüchteter an die Stadt.

Die Stadt Olfen hat beim Land eine Überlastungsanzeige gestellt. Damit drückt sie aus, dass sie sich aktuell nicht in der Lage sieht, weitere Geflüchtete aufzunehmen. Die Stadt benötigt nach eigenen Angaben Zeit, um weitere Unterkünfte herzurichten, und die Lage auf dem Wohnungsmarkt sei stark angespannt. Die Stadt hat zuletzt zwei Mehrfamilienhäuser angemietet, um zusätzlichen Wohnraum für Geflüchtete zu schaffen. Doch das gehe nicht von heute auf morgen, heißt es aus dem Rathaus.

Aktuell hat die Kommune bereits rund 500 Menschen in größeren Unterkünften und angemieteten Wohnungen untergebracht. Aufgrund der Überlastungsanzeige bekommt Olfen aktuell keine weiteren Menschen zugewiesen. Doch das gilt nur für einige Wochen. Anschließend werden es umso mehr sein. Das wissen sie im Rathaus. Ebenso auch, dass die Lage in vielen anderen Städten und Gemeinden ähnlich angespannt ist. Olfen hat bereits zum zweiten Mal die Notbremse gezogen. Genauso hatte die Gemeinde Senden bereits im Dezember entschieden, um sich ebenfalls Zeit verschaffen zu können, weitere Unterkünfte herrichten zu können. Aber auch beispielsweise Ascheberg, Greven, Lüdinghausen oder Warendorf hatten bereits Überlastungsanzeigen gestellt. Damit zählen sie NRW-weit zu einem Kreis von weit mehr als 200 Kommunen. Städte wie Dülmen, Dorsten oder auch Haltern am See haben sich längst dazu entschieden, dass hier große Landesunterkünfte entstehen oder bereits in Betrieb sind. Diese Plätze werden den Kommunen angerechnet. Sie müssen also weniger Menschen selbst unterbringen. Doch die Unterkünfte mit hunderten Plätzen sind bei Bürgern umstritten.





WDRaktuell / 🏆 25. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Überlastungsanzeige Geflüchtete Wohnungsmarkt Olfen Nordrhein-Westfalen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

München und Regierung von Oberbayern streiten sich über Millionenbeträge für GeflüchteteDie Stadt München und die Regierung von Oberbayern sind in einem Streit über Millionenbeträge, die die Stadt für die Unterbringung von Geflüchteten ausgegeben hat. Die ROB erstattet die Gelder zwar rückwirkend, doch auf viele Ausgaben bleiben die Münchner im Stich. Der größte Streitpunkt sind die Baukosten für Unterkünfte, für die die ROB pauschale Vorauszahlungen leistet, die oft von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Weiterlesen »

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Jetzt müssten alle sparen – auch die Stadt, nicht nur die BielefelderVielerorts fehlt in Bielefeld Geld. Da müsste die Politik jede Ausgabe noch mal genau prüfen – auch im Sinne eines besseren Miteinanders, sagt unsere Autorin.

Weiterlesen »

Die Stadt lehnt die Übernahme der Löhner Bäder durch den SC Aquarius abIn einer ausführlichen Bewertung kommen die Fachleute zu einem eindeutigen Ergebnis. Das dürfte dem Schwimmverein nicht gefallen.

Weiterlesen »

Widerstand in Bielefeld gegen die Pläne, die Stadt mit Parkzonen zu überziehenDeutliche Kritik: In Bielefeld fehle die Alternative zum Auto, weil das Nahverkehrsangebot nicht ausreicht. Und Parkgebühren sind Sache der Stadtbezirke.

Weiterlesen »