Seit fast 200 Jahren streiten Argentinien und Großbritannien um die Falklandinseln. Nun hat der Seegerichtshof in Hamburg im Streit um Ölbohrungen entschieden.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Maurice K. Kamga aus Kamerun, Präsident des Internationalen Seegerichtshofs verkündet das Urteil im Streit zwischen Argentinien und Großbritannien.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen Der Internationale Seegerichtshof in Hamburg hat einen Antrag Argentiniens auf vorläufige Aussetzung der geplanten Ölförderung nördlich der Falklandinseln zurückgewiesen. Eine Mehrheit der Richter vertrat nach vorläufiger Prüfung die Auffassung, dass eine Entscheidung über die Klage zunächst klären müsste, welcher Staat die Souveränität über die Inselgruppe im Südatlantik besitzt. Diese Frage könne nicht durch das Seerechtsübereinkommen geregelt werden, sondern bedürfe der Anwendung anderer Regeln des Völkerrechts, hieß es zur Begründung.

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Das Gericht hielt zugleich die Zusicherung Großbritanniens fest, nicht vor März 2027 mit den Bohrungen zu beginnen. Anlass für den argentinischen Vorstoß ist das Projekt „Sea Lion“ zweier Unternehmen aus Großbritannien und Israel. Es sieht eine Offshore-Erdölförderung rund 220 Kilometer nördlich der Falklandinseln vor. Die Regierung in Buenos Aires sieht darin ihre „souveränen Rechte" gefährdet und bezeichnete die von London unterstützten Wirtschaftsaktivitäten als „einseitig und rechtswidrig“.mit der Rechtsnachfolge des früheren spanischen Kolonialreiches.