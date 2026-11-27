Das OLG Düsseldorf hat eine Vertragsklausel von Vodafone für unwirksam erklärt. Der vzbv führt eine Sammelklage wegen unerlaubter Preiserhöhungen ab 2023. Betroffene können sich jetzt anschließen und Rückerstattungen erwarten.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat eine zentrale Vertragsklausel des Telekommunikationsunternehmens Vodafone als unwirksam eingestuft, die dem Anbieter die einseitige Erhöhung der monatlichen Entgelte für Festnetz-Internetanschlüsse gestattete. Diese rechtliche Entscheidung betrifft hunderttausende Kunden, die seit dem Frühjahr 2023 gezwungen waren, monatlich zusätzliche fünf Euro für ihren Internetanschluss zu zahlen, was zu erheblichen finanziellen Mehrbelastungen in den privaten Haushalten führte.

Rechtliche Grundlage und Urteilsfindung

Die Richterschaft des Oberlandesgerichts Düsseldorf urteilte in der Prozessakte I-20 U 35/24, dass die vom Unternehmen Vodafone in die Verträge eingebauten Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden kein ausreichendes Recht zur einseitigen Preisanpassung einräumten. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die konkrete Formulierung der Klausel nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Transparenz und Zumutbarkeit für den Durchschnittskunden entspricht, wodurch die durchgesetzten Mehrkosten rechtlich nicht haltbar waren und als unzulässig gelten müssen.

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Diese urheberrechtliche Einordnung steht im Einklang mit einer jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aus dem September des vergangenen Jahres. Der EuGH entschied in der Sache C-669/24, dass die europäischen Telekommunikationsregeln den Anbietern kein eigenständiges oder beliebiges Recht geben, Verträge nach deren Willkür oder ohne zwingenden Grund zu ändern, was die Position der Verbraucher auf europäischer Ebene deutlich stärkt und den nationalen Gerichten eine klare Handhabe bietet.

Datenbank und Sammelklage-Verfahren

Gleichzeitig läuft vor dem Oberlandesgericht Hamm unter der Aktenzeichennummer I-12 VKl 1/23 eine umfassende Sammelklage, die von der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) initiiert wurde, um die betroffenen Geldbeträge für Tausende Nutzer zurückzufordern. Der Verbraucherschutzbund betont, dass eine automatische Rückerstattung nicht stattfindet und die betroffenen Kundinnen und Kunden aktiv ihren Antrag auf Teilnahme am Verfahren stellen müssen, um überhaupt in den Besitz der einbehaltenen Gelder zu gelangen.

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Die Teilnahmeberechtigung erstreckt sich nicht nur auf aktuelle Vertragspartner des Anbieters, sondern umfasst ebenfalls ehemalige Kunden, die während ihrer Zugehörigkeit zu Vodafone eine solche Preiserhöhung hinnehmen mussten. Sollte das zuständige Gericht die Preiserhöhungen für unzulässig erklären, könnten Betroffene zu viel gezahlte Beträge samt möglicher Zinsen zurückbekommen, was die potenzielle Schadenssumme im gesamten Prozesssignifikant erhöht und einen starken finanziellen Anreiz für die Mitwirkung darstellt.

Praxisanleitung und Interessensdynamik

Wer betroffen ist, kann mit dem kostenlosen Klagecheck der Verbraucherzentralen prüfen, ob er an der Sammelklage teilnehmen kann, wobei dieser digitale Service eine schnelle Ersteinschätzung der eigenen Vertragslage und der Erfolgsaussichten ermöglicht. Anschließend müssen sich Kunden kostenlos ins Klageregister beim Bundesamt für Justiz eintragen, wobei dieser formale Schritt zwingend erforderlich ist, da eine reine Registrierung beim vzbv allein nicht ausreicht, um rechtlich als Teilnehmerin oder Teilnehmer im gerichtlichen Verfahren anerkannt zu werden.

Das Interesse an dieser Massenklage ist riesig und wächst kontinuierlich, da sich bis September 2026 nach Angaben des vzbv bereits mehr als 116.000 Menschen angeschlossen haben, was die enorme gesellschaftliche Bedeutung dieses Rechtsstreits unterstreicht und den politischen Druck auf den Telekommunikationsriesen weiter erhöht.