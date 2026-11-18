Das Oberlandesgericht Hamm urteilte, dass die Preisanhebungen von DAZN in den Jahren 2021 und 2022 gegen das Verbraucherrecht verstoßen. Betroffene können auf Rückerstattungen hoffen.

Das Oberlandesgericht Hamm hat in einer wegweisenden Entscheidung festgestellt, dass die Preisanhebungen des Streamingdienstes DAZN für Monats- und Jahresabonnements in den Jahren 2021 und 2022 rechtswidrig waren. Dieses Urteil betrifft Millionen von Nutzern in Deutschland, die aufgrund dieser Entwicklung Rückforderungen ihrer monatlichen Abogebühren beantragen können. Das Gericht urteilte, dass die entsprechende Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche DAZN das einseitige Recht zur Preiserhöhung zugestanden hatte, als unwirksam eingestuft wurde.

Rechtliche Grundlage der Entscheidung

Das OLG Hamm begründete seine Entscheidung damit, dass die umstrittene Klausel zu einer unangemessenen Benachteiligung der Verbraucher geführt hat. Die Richter stellten fest, dass das einseitige Recht zur Preisanhebung nicht mit den geltenden verbraucherschutzrechtlichen Standards vereinbar ist. Diese Entscheidung markiert einen historischen Schritt in der Rechtsprechung, da es sich um das erste stattgebende Abhilfegrundurteil handelt, das auf Grundlage des Verbraucherrechtsdurchsetzungsgesetzes ergangen ist. Dieses Gesetz trat im Jahr 2023 in Kraft und eröffnete neue Möglichkeiten für kollektive Rechtsdurchsetzung.

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Aktionsmodus der Verbraucherzentrale

Die Bundeszentrale der Verbraucherzentralen hatte im Vorfeld der Entscheidung eine Musterklage gegen die Preiserhöhungen von DAZN eingereicht. Diese strategische Vorgehensweise war notwendig, um die massenhaften Einzelforderungen zu bündeln und rechtliche Klarheit zu schaffen. Zuvor hatte der Streaminganbieter mit sehr günstigen Einstiegspreisen auf den deutschen Markt gedrängt und sich als zweiter wichtiger Akteur neben Sky Deutschland etabliert. Diese wettbewerbsstrategische Positionierung war insbesondere bei der Übertragung großer Sportereignisse wie der Bundesliga und der Champions League von zentraler Bedeutung.

Historische Marktpositionierung des Anbieters

Die finanzielle Grundlage für die expansive Marktpositionierung wurde zunächst durch Investitionsmittel des Milliardärs Len Blavatnik gesichert. Durch diese kapitalstarke Unterstützung konnte DAZN einen erheblichen Kundenstamm aufbauen und verschiedene exklusiv lizenzierte Sportrechte erwerben. Die anfangs angebotenen niedrigen Abopreise waren aus betriebswirtschaftlicher Sicht jedoch nicht langfristig haltbar. Nach dem erfolgreichen Aufbau einer stabilen Nutzerbasis und der Sicherung diverser Übertragungsrechte folgte die Phase der drastischen Preisanpassungen, um die Rentabilität des Geschäftsmodells zu sichern.

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Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens

Die strategische Ausrichtung des Unternehmens hat sich in den letzten Jahren signifikant verändert. Seit dem Jahr 2024 verzeichnet DAZN in Deutschland durchgängig Profitabilität. Diese positive Entwicklung der Finanzkennzahlen steht im Kontrast zu den früheren Verlusten, die in Kauf genommen wurden, um Marktanteile zu gewinnen. Die aktuelle finanzielle Stabilisierung des Unternehmens bedeutet, dass die Betreiber über die notwendigen Mittel verfügen, um eventuelle Rückerstattungen an die betroffenen Kunden zu leisten, ohne die wirtschaftliche Stabilität des Betriebs zu gefährden.

Voraussetzungen für Rückerstattungen

Das Oberlandesgericht Hamm hat in seiner Urteilsbegründung präzise Vorgaben für die Durchsetzung von Ansprüchen auf Nachzahlung erstellt. Kunden, die Geld zurückfordern möchten, müssen mehrere konkrete Nachweise erbringen, um ihren Anspruch zu validieren. Dazu gehört unter anderem der Nachweis einer aktuellen Meldeadresse innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Zudem ist eine Eintragung in das für das Verfahren eingerichtete Klageregister zwingend erforderlich, um als teilnehmende Partei anerkannt zu werden.

Erforderliche Nachweise für Nutzer

Neben der administrativen Registrierung müssen Betroffene einen schriftlichen Nachweis über ihr Abo vorlegen. Alternativ dazu akzeptiert das Gericht Kontoauszüge, die die Zahlungen vor und nach den umstrittenen Preiserhöhungen dokumentieren. Diese Dokumentationspflicht dient dazu, den konkreten Schaden und den Zeitraum der rechtswidrigen Belastung lückenlos nachzuweisen. Die strengen formalen Anforderungen sollen Missbrauch verhindern und die Bearbeitung der massenhaften Fälle effizient gestalten. Das Urteil ist aktuell noch nicht rechtskräftig und kann von DAZN noch mit Revision zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe angefochten werden.