Das Oberlandesgericht Hamm urteilte, dass DAZN die Preisanhebungen von 2021 und 2022 rechtswidrig vornahm. Betroffene Kund:innen können nun ihre monatlichen Abogebühren zurückfordern. Dies betrifft insbesondere die stark erhöhten Monats- und Jahrespreise.

Das Oberlandesgericht Hamm hat ein wegweisendes Urteil gegen den Streaming-Dienst DAZN gefällt. Die Richter stellten fest, dass die Preisanhebungen für das Monats- und Jahresabonnement in den Jahren 2021 und 2022 rechtswidrig waren. Betroffene Kund:innen können daraufhin auf Rückzahlungen ihrer monatlichen Abogebühren hoffen, da das Gericht die Preiserhöhungen als unberechtigt einstufte.

Rechtswidrige Klausel führt zu historischen Urteilen

Die rechtliche Grundlage für das Urteil bildete eine spezifische Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DAZN. Diese Klausel räumte dem Unternehmen das einseitige Recht ein, die Preise beliebig anzuheben. Das OLG Hamm entschied jedoch, dass diese Bestimmung gegenüber den Verbrauchern eine unangemessene Benachteiligung darstellte und somit unwirksam ist. Das Gericht betonte, dass es sich um eine historische Entscheidung im deutschen Verbraucherrecht handelt.

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Laut Mitteilung des Gerichts wurde erst zum zweiten Mal ein stattgebendes Abhilfegrundurteil im Rahmen des Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetzes erlassen. Dieses Gesetz trat 2023 in Kraft und dient dazu, kollektive Rechtsschutzverfahren für Verbraucher zu stärken. Die Richter betonten, dass es in diesem Verfahren nicht nur um abstrakte Rechtsfragen ging, sondern auch um die praktische Umsetzung. Eine zentrale Herausforderung bestand darin, festzulegen, wie das zu viel gezahlte Geld effizient und korrekt an die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückgeführt werden kann.

Musterklage und Hintergründe der Marktentwicklung

Gegen die drastischen Preiserhöhungen hatte die Bundeszentrale der Verbraucherzentralen eine Musterklage eingereicht. Zuvor hatte sich DAZN durch sehr günstige Preise aggressiv am Markt positioniert und konnte sich als zweiter großer Player neben Sky Deutschland etablieren. Das Unternehmen war vor allem durch die Übertragung der Bundesliga und der Champions League bekannt geworden. Die finanzielle Basis dafür schuf zunächst der Milliardär Len Blavatnik, der in das Geschäft investierte.

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Die sehr niedrigen Einstiegspreise waren wirtschaftlich auf Dauer nicht haltbar. Nachdem DAZN einen soliden Kundenstamm aufgebaut und diverse Exklusivrechte akquiriert hatte, folgten die drastischen Preisanpassungen. Die Preise für das Monatsabo wurden dabei deutlich angehoben. Auch die Jahresabogebühren wurden massiv erhöht, was zu dem jetzigen Rechtsstreit führte. Seit 2024 gibt das Unternehmen an, in Deutschland durchgängig profitabel zu sein, was die strategische Wende zu höheren Preisen aus Sicht des Unternehmens rechtfertigen soll.

Klare Anforderungen für die Rückerstattung

Das OLG Hamm hat mit seinem Urteil konkrete Vorgaben gemacht, wie Nachweise für einen Anspruch auf Rückerstattung auszusehen haben. Nicht automatisch bekommt jeder ehemalige Kunde Geld zurück, sondern nur wer die formalen Hürden nimmt. Zu den notwendigen Anforderungen zählt der Nachweis einer Meldeadresse in Deutschland. Dies ist entscheidend, da das Urteil primär den deutschen Markt und die dortigen Verbraucher betrifft.

Zusätzlich müssen sich die Betroffenen ins Klageregister für das spezielle Verfahren eingetragen haben. Dies stellt sicher, dass die Ansprüche gebündelt und effizient verarbeitet werden können. Ein weiterer zentraler Nachweis ist der schriftliche Abo-Nachweis. Sollte dieser nicht vorliegen, ist ein Kontoauszug mit entsprechenden Zahlungsbelegen vor und nach der Preiserhöhung ausreichend. Dies ermöglicht es den Nutzern, die Höhe der zu viel gezahlten Beträge eindeutig zu belegen und die Rückforderung rechtlich abzusichern.

Weitere Schritte und Rechtslage

Das aktuelle Urteil ist noch nicht rechtskräftig. DAZN hat die Möglichkeit, Revision durch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe einzulegen. Das Verfahren trägt die Aktenzeichen 12 VKl 1/24. Sollte der Bundesgerichtshof die Revision zulassen, könnte sich die rechtliche Situation erneut ändern. Bisher gilt jedoch das Urteil des OLG Hamm als Maßstab für die Rückzahlungsansprüche. Die Verbraucherzentralen haben mit ihrer Klage gezeigt, dass auch große Tech- und Medienkonzerne zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie Verbraucherrechte missachten.