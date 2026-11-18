Das Oberlandesgericht Hamm hat die Preissteigerungen des Streamingdienstes DAZN als unzulässig eingestuft. Betroffene Kunden erhalten unter Umständen Geld zurück.

Das Oberlandesgericht Hamm hat eine wegweisende Entscheidung im digitalen Abonnementmarkt getroffen. Das Gericht hat die mehrfachen Preiserhöhungen des Streaminganbieters DAZN seit dem Jahr 2021 rechtlich als unzulässig eingestuft. Dies stellt den ersten sogenannten stattgebenden Abhilfegrundentscheid nach dem Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz dar.

Historischer Präzedenzfall im Verbraucherschutz

Die Richter des 12. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm charakterisieren ihre Entscheidung selbst als historischen Moment für das kollektive Verbraucherschutzrecht. Mit diesem Urteil hat das Gericht ein neues Kapitel im deutschen Kartell- und Verbraucherrecht aufgeschlagen. Die Bewertung der Preispolitik des Streaming-Dienstes geht weit über eine einzelne Vertragsstreitigkeit hinaus.

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Die Rechtslage ist derzeit noch nicht endgültig abgeschlossen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da der Anbieter DAZN die Revision beim Bundesgerichtshof einlegen darf. Bevor es zu einer möglichen Berufung kommt, sind die Parteien vom Gericht aufgefordert, einen schriftlichen Vergleichsvorschlag zu unterbreiten. Ziel dieses Schrittes ist es, eine einvernehmliche Lösung zu finden, ohne den langwierigen Weg der Revision zu beschreiten.

Detaillierte Analyse der Preissteigerungen

Zentraler Streitpunkt war die rechtliche Ausformulierung einer Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DAZN. Diese Bestimmung hatte sich den Anbieter das Recht vorbehalten, den Preis des Services an sich verändernde Marktbedingungen anzupassen. Zudem wurden erhebliche Veränderungen in den Beschaffungs- oder Bereitstellungskosten sowie Änderungen der Umsatzsteuer als Gründe für Preisanpassungen genannt. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte diese Formulierung von Beginn an als intransparent und missbräuchlich kritisiert.

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Das Gericht sah diese Vertragsklausel als zu unklar und schon deswegen als unwirksam an. Darüber hinaus stuften die Richter die Bestimmung als unangemessene Benachteiligung der Verbraucherinnen und Verbraucher ein. Sie lasse nicht erkennen, unter welchen genauen Voraussetzungen DAZN überhaupt zu Preisanpassungen berechtigt ist. Eine präzise Angabe der Höhe der zu erwartenden Preissteigerung fehlte vollständig in der Klausel.

Für die Kundinnen und Kunden war jede von DAZN mitgeteilte Preisanpassung dadurch weder kalkulierbar noch in irgendeiner Form nachprüfbar. Das Gericht urteilte zudem, dass es mit der so formulierten Klausel auch möglich wäre, zusätzliche Gewinne auf Kosten der Kunden zu generieren. Dies sei gesetzlich unzulässig. Die Möglichkeit für Kunden, bei Preiserhöhungen den Vertrag zu kündigen, konnte das Urteil über die Wirksamkeit der Klausel nicht ändern.

Konkrete finanzielle Auswirkungen auf Kunden

Die konkreten finanziellen Folgen der zwei Preisschärfungen sind erheblich. Im Jahr 2021 stieg der monatliche Preis von 11,99 Euro auf 14,99 Euro. Parallel dazu erhöhte sich das Jahresabo von 119,99 Euro auf 149,99 Euro. Im August 2022 folgte eine deutlich heftigere Preiserhöhung, bei der der monatliche Preis auf 29,99 Euro und das Jahresabo auf 299,99 Euro stieg.

Geld würden jedoch nur die Kunden zurückbekommen, die sich rechtzeitig in das Klageregister eingetragen haben. Die Frist dafür endete am 30. September. Insgesamt haben sich fast 9.000 Kunden an der Sammelklage beteiligt. Wenn das Urteil später rechtskräftig wird, müssen diese Kunden mit Rückzahlungen rechnen, die teils mehrere hundert Euro betragen könnten.

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Weitere Verfahrensschritte und Umsetzung

Scheitert eine Einigung in einem Vergleichsverfahren, mündet das Rechtsstreit in ein Umsetzungsverfahren. Dieses neue Verfahren soll klären, in welcher konkreten Höhe die zu viel gezahlten Abopreise von DAZN an die berechtigten Kunden erstattet werden müssen. Ein konkreter Zeitplan für diese Rückzahlungsschritte existiert derzeit noch nicht.

DAZN wäre es nach Auffassung des Gerichts ohne Weiteres möglich gewesen, seinen Kunden transparenter darzustellen, wann und in welchem Umfang Preisanpassungen erfolgen. Die mangelnde Transparenz bei den Änderungen der Marktbedingungen führte dazu, dass die Gerichte die Vertragsklauseln als missbräuchlich einstufen mussten. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm setzt damit einen klaren rechtlichen Rahmen für zukünftige Preispolitik im Streaming-Sektor.