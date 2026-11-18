Das Oberlandesgericht Hamm hat DAZN-Preisanhebungen seit 2021 für unwirksam erklärt. Kunden können nun Rückerstattungen einfordern. Ein historisches Urteil für den Verbraucherschutz.

Das Oberlandesgericht Hamm hat ein wegweisendes Urteil gegen den Streaminganbieter DAZN gefällt, das die Plattform vor erhebliche finanzielle Herausforderungen stellt. Mit diesem Beschluss hat die Justiz erstmals in der Geschichte des Verbraucherrechtsdurchsetzungsgesetzes ein stattgebendes Abhilfegrundurteil erlassen. Dieses rechtliche Signal ist von historischer Bedeutung und markiert einen fundamentalen Wandel im kollektiven Verbraucherschutz. Kunden, die seit 2021 Abonnements bei DAZN gehalten haben, können nun mit konkreten Rückerstattung en rechnen.

Rechtliche Grundlagen des Urteils

Das Oberlandesgericht Hamm hat in seiner Entscheidung klar festgestellt, dass die vorgenommenen Preisanhebungen seit dem Jahr 2021 unzulässig waren. Diese rechtliche Einordnung ist fundamental, da sie die Grundlage für die Rückforderung von gezahlten Beiträgen bildet. Das Gericht begründete seine Haltung damit, dass die Vertragsklauseln zur einseitigen Preisgestaltung durch DAZN den gesetzlichen Anforderungen nicht genügten. Damit hat das Gericht ein neues Kapitel im kollektiven Verbraucherschutzrecht aufgeschlagen, wie es in der offiziellen Pressemitteilung des Gerichts heißt. Die Entscheidung gilt als Präzedenzfall für ähnliche Fälle in der Streaming-Branche.

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Historische Preiserhöhungen bei DAZN

Der Streitgegenstand betrifft zwei signifikante Preisschübe, die DAZN in den vergangenen Jahren durchgesetzt hat. Im Jahr 2021 erhöhte der Streamingdienst die monatlichen Abonnements von 11,99 Euro auf 14,99 Euro. Parallel dazu stiegen die Jahresabonnements von 119,99 Euro auf 149,99 Euro. Diese erste Erhöhungswelle wurde im August 2022 noch einmal massiv überschattet. Damals verdoppelte DAZN die Preise nahezu, indem es den monatlichen Beitrag auf 29,99 Euro und den jährlichen auf 299,99 Euro anpasste. Diese drastischen Anhebungen bildeten den Kern der rechtlichen Auseinandersetzung und führten dazu, dass Millionen von Nutzern von den Änderungen betroffen waren.

Strittige AGB-Klausel als Ursache

Der Kern des Rechtsstreits lag in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von DAZN. Der Anbieter hatte sich im Vertrag das Recht vorbehalten, den Preis des DAZN Service an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen. Zudem wurden erhebliche Veränderungen in den Beschaffungs- oder Bereitstellungskosten sowie Änderungen der Umsatzsteuer oder vergleichbaren Steuern als Gründe für Preisanpassungen genannt. Diese weit gefasste Klausel erlaubte dem Unternehmen theoretisch nahezu jede Preiserhöhung. Die Verbraucherzentralen und das Gericht stufte diese Formulierung jedoch als missbräuchlich ein. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte diese Klausel bereits lange vorher als unwirksam kritisiert, da sie den Kunden zu viel Macht übertrug und nicht genug spezifische Bindungen enthielt.

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Rolle der Verbraucherzentralen

Die Interessengruppe der Verbraucher stand im Mittelpunkt dieses Verfahrens und agierte als treibende Kraft hinter der Klage. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat den Fall vorangetrieben und das Oberlandesgericht Hamm von der Unwirksamkeit der Preisklausel überzeugt. Der 12. Zivilsenat des Gerichts gab den Verbraucherschützern in ihrer Gesamtbewertung recht. Diese Unterstützung durch die Verbraucherzentralen war entscheidend, da sie die rechtliche Argumentation gegen die einseitigen Gestaltungsmöglichkeiten von DAZN fachlich fundiert untermauert haben. Das Urteil stützt sich auf die Prinzipien des fairen Vertragsrechts und dem Schutz der Kunden vor überragenden Vertragspartnern.

Folgen und Rückerstattungen für Kunden

Die unmittelbare Konsequenz dieses Urteils ist, dass DAZN-Kunden Anspruch auf die Rückzahlung eines Teils ihrer Streamingbeiträge haben. Da die Preisanhebungen rechtswidrig waren, sind die gezahlten Mehrbeträge als ungerechtfertigte Bereicherung anzusehen. Nutzer müssen jedoch nicht automatisch Geld zurück erhalten, sondern müssen die Rückerstattung aktiv einfordern oder im Rahmen einer Sammelklage geltend machen. Die Höhe der möglichen Rückerstattung hängt von der jeweiligen Zahlungsweise ab. Monatliche Abonnenten stehen vor anderen Berechnungen als jene, die das Jahresabo gewählt haben. Dies wird zu einem erheblichen administrativen und finanziellen Aufwand für den Streaminganbieter führen.

Langfristige Auswirkungen auf den Markt

Über den Einzelfall DAZN hinaus hat dieses Urteil weitreichende Implikationen für die gesamte digitale Wirtschaftslandschaft. Anbieter von Abo-Dienstleistungen müssen nun ihre AGBs und Preisklauseln kritisch überarbeiten, um rechtliche Unsicherheiten zu vermeiden. Die Branche wird wahrscheinlich dazu übergehen, Preisanpassungen stärker zu begründen und transparente Mechanismen einzuführen. Für die Verbraucher bedeutet dies mehr Rechtssicherheit und weniger Willkür bei Vertragsänderungen. Das Oberlandesgericht Hamm hat mit diesem Urteil einen starken Signal gesetzt, das die Machtbalance zwischen großen Plattformen und Endkonsumenten neu justiert. Dies könnte dazu führen, dass sich die Preispolitik im Streaming-Sektor in Zukunft deutlich zurückhaltender entwickelt.