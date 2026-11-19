Das OLG Hamm hat die einseitigen Preiserhöhungen von DAZN für unwirksam erklärt. Betroffene Nutzer haben Chancen auf Rückerstattung ihrer Abogebühren aus den Jahren 2021 und 2022.

Das Oberlandesgericht Hamm hat in einer wegweisenden Entscheidung die einseitigen Preisanpassungen des Streaming-Anbieters DAZN für die Jahre 2021 und 2022 für unwirksam erklärt. Dieses Urteil eröffnet einer großen Gruppe von Kunden die Möglichkeit, einen Teil der damals gezahlten höheren Abogebühren zurückzufordern. Die Richterin des OLG Hamm stufte die entsprechenden Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens als unangemessen benachteiligend ein. Damit ist ein zentraler rechtlicher Hürde für die Kläger beseitigt, die sich gegen die hohen Kostenanstiege wehrten.

Gerichtsurteil gegen einseitige Anpassungsklausel

Die rechtliche Grundlage für diese Entscheidung bildete die Analyse der Vertragsklausel, auf die sich DAZN bei den Preiserhöhungen berief. Das Gericht stellte fest, dass diese Formulierung den Kunden unangemessen Nachteile bereitet, da sie keine klaren Vorgaben macht. Weder ist aus der Klausel eindeutig ersichtlich, zu welchem Zeitpunkt der Anbieter seine Preise erhöhen darf. Auch der Umfang der möglichen Erhöhungen bleibt durch die allgemeine Formulierung offen und für den Durchschnittskunden nicht transparent.

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Nach Auffassung des Gerichts lässt die vage Gestaltung der Regelung den Unternehmen zu viel Spielraum für die Generierung zusätzlicher Gewinne auf Kosten der Verbraucher. Kunden hätten aufgrund dieser Unklarheiten keine Möglichkeit, die Änderungen nachzuvollziehen oder zu berechnen. Diese mangelnde Kalkulierbarkeit wurde als entscheidendes Kriterium für die Unwirksamkeit der Preiserhöhungen gewertet. Das Gericht betonte dabei die Schutzbedürftigkeit der Abonnementkunden im digitalen Markt.

Enorme Kostensteigerungen für Abonnenten

Die finanziellen Belastungen, die durch die umstrittenen Preisänderungen entstanden sind, waren für viele Nutzer signifikant. Im Jahr 2021 wurde das monatliche Abo für die Streaming-Dienste von ursprünglich 11,99 Euro auf 14,99 Euro erhöht. Diese erste Anhebung bildete den Auftakt für eine weitere massive Teuerung im Folgejahr. 2022 stieg der monatliche Preis nochmals drastisch auf 29,99 Euro an, was einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahresniveau entspricht.

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Auch Inhaber von Jahresabonnements waren von diesen massiven Preissprüngen betroffen. Die Gesamtkosten für einen gesamten Jahresvertrag vervielfachten sich durch die aufeinanderfolgenden Anpassungen erheblich. Viele Kunden gaben an, durch die plötzlichen Kostenanstiege in eine finanzielle Zwickmühle gedrängt worden zu sein. Die Differenz zwischen dem ursprünglich vereinbarten Preis und dem neuen, höheren Beitrag bildet die Grundlage für mögliche Rückforderungen.

Hintergrund der Sammelklage und Beteiligung

Der Hintergrund dieses Rechtsstreits ist eine groß angelegte Sammelklage, die sich gegen die Praxis des Anbieters richtete. Fast 8.800 Personen haben sich an dieser Klage beteiligt, um ihre Rechte gegen die einseitigen Preismanipulationen durchzusetzen. Die Anmeldung ins Klageregister war bis zum 25. September 2026 möglich, wodurch ein langer Zeitraum für Nachzügler offenstand. Diese massive Beteiligung unterstreicht die breite Unzufriedenheit der Kundschaft mit der Preispolitik.

Für die Klägerinnen und Kläger stellt dieses Urteil einen wichtigen strategischen Schritt dar. Es bestätigt die Rechtmäßigkeit ihrer Forderungen nach einer Überprüfung der Vertragsklauseln. Allerdings warnt das Urteil davor, den Sieg bereits als vollends gesichert zu betrachten. Das Urteil ist gegenwärtig noch nicht rechtskräftig, was bedeutet, dass es noch der Überprüfung durch höhere Instanzen bedarf. Die Parteien könnten das Urteil anfechten, bevor es finale Verbindlichkeit erlangt.

Voraussetzungen für Rückerstattung und Nachweise

Für diejenigen, die von einer Rückerstattung profitieren möchten, gibt es klare prozedurale Anforderungen. Die Teilnahme an der Sammelklage oder die Einzelkündigung setzt spezifische Nachweise voraus. Unter anderem muss eine Bestätigung der Registeranmeldung vorgelegt werden. Zudem ist ein gültiger Nachweis über eine Meldeadresse in Deutschland erforderlich, um die Zuständigkeit der Gerichte zu belegen.

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Abschließend müssen die damaligen Abonnementverträge sowie die tatsächlich geleisteten Zahlungen dokumentiert werden. Als akzeptierte Unterlagen kommen Vertragsbestätigungen, die offiziellen Schreiben zur Preiserhöhung und Kontoauszüge in Frage. Die konkrete Höhe der zurückzuzahlenden Geldsumme variiert stark. Sie hängt unmittelbar vom individuellen Vertragsverlauf und der Höhe der gezahlten Mehrbeiträge ab. Die genauen Beträge lassen sich daher pauschal nicht beziffern, sondern erfordern eine individuelle Prüfung jedes Einzelfalls.