Das Oberlandesgericht Köln verurteilt das Erzbistum Köln zu 550.000 Euro. Es ist die höchste Summe in einem deutschen Kirchenskandal. Details zur Begründung.

Das Erzbistum Köln ist verpflichtet, einem Opfer kirchlichen Sexualmissbrauchs insgesamt 550.000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. Diese Verpflichtung ergab sich aus einem Urteil des Oberlandesgerichts Köln, das am Donnerstag verkündet wurde. Mit dieser Summe wird die bisher höchste je von einem deutschen Gericht in einem kirchlichen Missbrauchsfall verhängte Zahlung festgeschrieben. Die Verjährung der Taten spielt für die zivilrechtliche Haftung keine Rolle.

Korrekturen der Rechtsprechung im Detail

Zuvor hatte das Landgericht Köln die Klage der Klägerin im Juli 2025 noch vollständig abgewiesen. Die damaligen Richter argumentierten, der Geistliche habe die Straftaten als Privatmann begangen, weshalb die Kirche nicht dafür haften müsse. Die Richter am Oberlandesgericht korrigierten diese Ansicht grundlegend. Nach ihrer vorläufigen Beurteilung diente die geistliche Rolle als Tarnung für die begangenen Verbrechen. Ralf-Peter Sossna, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht, erklärte, das Urteil des Landgerichts bedürfe einer Korrektur.

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Verbrecherische Taten im Dienstwohnungskontext

Die historischen Taten begannen 1979, als der Geistliche das damals 13 Jahre alte Waisenkind aus dem Heim in seine Dienstwohnung holte. Dort missbrauchte er das Mädchen über einen Zeitraum von sechs Jahren. Er drohte ihr, zurück ins Heim geschickt zu werden, falls sie seinen perversen Wünschen nicht nachkomme. Mit 15 Jahren wurde sie schwanger. Der Priester versprach ihr eine Spirale, führte jedoch heimlich eine Abtreibung durch.

Serientäter mit 110 bekannten Angriffen

Der Täter ist als verurteilter Serientäter bekannt. Im Jahr 2022 wurde er zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Diese Strafe erging aufgrund von 110 Fällen, in denen er sich an neun weiteren Opfern vergangen hatte. Das Oberlandesgericht ging zudem davon aus, dass der Geistliche sich bereits an dem Mädchen vergriff, ehe er dessen Pflegestelle übernahm. Diese frühe Tathistorie unterstreicht die Schwere der Vorwürfe und die systematische Natur der Gewalttaten.

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Finanzielle Aufteilung der Zahlungssumme

Von der Gesamtrekordsumme werden 360.000 Euro abgezogen. Dieser Betrag entspricht den kirchlichen Anerkennungsleistungen, die das Erzbistum bereits vorher gezahlt hat. Damit verbleibt eine Restzahlung von 190.000 Euro, die noch an die Betroffene Melanie F. geleistet werden muss. Die Klägerin hatte ursprünglich eine höhere Forderung von 830.000 Euro geltend gemacht. Die Differenz zwischen der ursprünglichen Forderung und dem nun festgesetzten Betrag wurde durch das Gericht entschieden.

Rechtliche Folgen für die kirchliche Institution

Das Urteil markiert einen bedeutenden Präzedenzfall für die Haftung kirchlicher Institutionen. Die Entscheidung zeigt, dass die Kirche für das Verhalten ihrer Mitarbeiter haften kann, wenn die Rolle als Tarnung dient. Für die Betroffenen bedeutet dies eine symbolische und materielle Anerkennung des erlittenen Unrechts. Die Höhe der Summe unterstreicht die Schwere des gesetzlichen Rahmens im Umgang mit historischen Missbrauchsfällen.